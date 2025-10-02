Лучшие классные руководители представили Нижегородскую область на форуме в Москве Общество

20 лучших классных руководителей представляют Нижегородскую область на V Всероссийском форуме классных руководителей, который проходит с 1 по 3 октября в Национальном центре «Россия» в рамках Большой учительской недели в преддверии Дня учителя.

Организатором форума выступает Министерство просвещения РФ по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках реализации целей и задач национального проекта «Молодежь и дети».

«Форум классных руководителей стал настоящей семьей, настоящим примером служения и профессионализма. Люди, выбравшие своим призванием святую профессию педагога и воспитателя, показывают не только детям – своим воспитанникам, но и их родителям, и всем окружающим пример настоящего служения. Спасибо вам за это большое», – сказал на открытии форума первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В программу форума включены основные события, направленные на развитие профессионального сообщества и открытый диалог с властью. Среди них – прямая линия с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, первое заседание Совета по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников и Всероссийского экспертного совета при Министерстве просвещения России.

Нижегородскую область представляют на форуме 20 лучших классных руководителей, которые преодолели региональный и межрегиональные отборы в начале 2025 года. Конкурсантам предстояло пройти несколько испытаний: подробное анкетирование, тестирование по истории и основам педагогики, оценку профессиональных компетенций, а также записать творческую видеовизитку на тему «Моя воспитательная практика». Это преподаватели нижегородской средней школы №102 с углублённым изучением отдельных предметов, сергачской школы №4, а также преподаватели из учреждений системы среднего профессионального образования.

«Больше всего от форума классных руководителей я жду нашу совместную работу второго и третьего дня. В формате дискуссии мы познакомимся и обсудим педагогическую палитру страны, оценки за поведение, престиж профессии учителя и роль родителей в воспитании», - поделился своими впечатлениями посол Форума классных руководителей 2025 года от Нижегородской области Артем Родионов.

Другими темами для обсуждений и обмена опытом станут поддержка семьи, традиционные ценности, работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья и выявление лучших практик родительских сообществ.

«Поднятые на Всероссийском форуме классных руководителей темы являются наиболее актуальными и насущными для сферы образования как на уровне каждого региона, так и для страны в целом. В регионах завершились обсуждения главных вызовов образования и стратегий до 2036-го и 2040-го года. В настоящее время идет проработка этих вопросов, выявление успешных методик работы с вызовами, и классные руководители имеют возможность представить региональный опыт на таком форуме», – сказал министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

Новый национальный проект «Молодежь и дети» реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина с 2025 года. Он включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

Фото: НИРО