300 человек стали участниками образовательной программы "Активное долголетие" в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба КУПНО

На площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области состоялось торжественное открытие образовательной программы «Активное долголетие. Нижегородская область» национального проекта «Семья». В ней принимают участие 300 жителей региона в возрасте от 55 лет.

В церемонии приняли участие сенатор Российской Федерации Ольга Щетинина, заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Алексей Антонов, министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых, руководитель управления по труду и занятости населения региона Игорь Пантюхин, директор Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС Екатерина Лебедева, директор АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода» Оксана Дектерева и директор нижегородской региональной благотворительной общественной организации «Забота» Наталья Симонова. С приветственным словом к участникам новой программы обратилась руководитель проекта «Активное долголетие. Нижегородская область» Мария Самоделкина.

Программа реализуется КУПНО в период с октября по декабрь 2025 года при поддержке правительства Нижегородской области, АНО «Волонтерский центр Нижегородской области», АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода», а также нижегородской региональной благотворительной общественной организации «Забота». Целью программы является создание комплексной среды, направленной на вовлечение людей старшего поколения в экономическую и социальную жизнь региона через раскрытие личностного потенциала, поддержку здоровья и финансового благополучия. По итогам отборочной кампании из 5 438 поступивших заявок для участия в программе отобрано 300.

Сенатор Российской Федерации Ольга Щетинина подчеркнула значимость социальной составляющей программы.

«Более чем из пяти тысяч заявок мы выбрали 300 – это люди, которые молоды душой и не готовы сидеть на месте. За их плечами десятки тысяч историй успеха, тысячи идей и планов. И они готовы продолжать творить, развиваться и менять мир вокруг себя. У участников появится возможность реализовать собственный социальный проект, предложить новую программу, направленную на повышение качества жизни людей старшего поколения, познать счастье «серебряного» волонтерства или даже начать свой бизнес. Уверена, что каждый откроет для себя не только перспективы саморазвития, но и огромный потенциал, который поможет приносить пользу всей нижегородской земле», – отметила Ольга Щетинина.

Программа включает четыре тематических модуля: «Возможности региона» (ресурсы области, юридическая поддержка, трудоустройство), «Профессиональное долголетие» (рынок труда, самозанятость, финансовая грамотность), «Новые технологии» (работа с цифровыми платформами, искусственный интеллект, кибербезопасность), «Серебряное добровольчество» (основы волонтерской деятельности), а также сквозной модуль «Активное долголетие» (физическое и психологическое здоровье, творчество, клубы по интересам). Планируются такие форматы обучения, как семинары, мастер-классы, командная работа, лекции, клубы по интересам, встречи с работодателями.

Прогнозируемые эффекты программы: повышение уровня занятости людей старшего поколения, освоение участниками базовых цифровых навыков (работа с мессенджерами, мобильными приложениями, маркетплейсами, порталом «Госуслуги»), развитие предпринимательских инициатив, повышение финансовой грамотности, снижение нагрузки на медицинские учреждения за счет сохранения когнитивных функций участников. Результатом программы станет создание в регионе активного и включенного сообщества людей старшего поколения.

По словам Марии Самоделкиной, на одно место в программе претендовало 18 участников отбора.

«Программа «Активное долголетие» для меня особенная. У меня нет родных бабушек и дедушек, но ими для меня стали пожилые люди – наши «серебряные» волонтеры и ветераны Великой Отечественной войны, с которыми мы работаем. Хочу поблагодарить наших участников – представителей старшего поколения – за пример, который они подают молодым, за то, что становятся для них наставниками, за их мудрость. В рамках программы мы объединили людей, которые готовы развиваться на благо Нижегородской области и вносить вклад в ее процветание. Обучение поможет участникам раскрыть потенциал, развить лидерские способности, поделиться своим богатым опытом, трудиться и участвовать в общественной жизни региона. Пусть наша программа станет для каждого из них новым этапом активной и интересной жизни!» — сказала Мария Самоделкина.

По итогам программы на основании индивидуального рейтинга будет определено 100 победителей, которые получат дипломы КУПНО, а финалистам и наиболее активным участникам будут вручены сертификаты и благодарственные письма.