Глеб Никитин: в Нижегородской области отражена атака БПЛА Происшествия

Атака БПЛА пресечена в Кстовском районе. По информации губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, это произошло утром 2 октября.

На месте падения обломков работают специалисты. Предварительно, никто не пострадал.

Ранее нижегородцам напомнили, как действовать при атаке беспилотников.