Глеб Никитин: в Нижегородской области отражена атака БПЛА

Атака БПЛА пресечена в Кстовском районе. По информации губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, это произошло утром 2 октября.
На месте падения обломков работают специалисты. Предварительно, никто не пострадал.
Ранее нижегородцам напомнили, как действовать при атаке беспилотников.
