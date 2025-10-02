Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 октября 2025 18:26Около 25 км новых трамвайных линий может появиться в Нижнем Новгороде
02 октября 2025 18:00Нижегородская мэрия готова потратить на новогодние подарки детям 12 млн рублей
02 октября 2025 17:44В 2,5 раза сократился срок получения справок для оформления питания детям в "молочной кухне"
02 октября 2025 17:41Ремонт дорог по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в Нижегородской области выполнен более чем на 77%
02 октября 2025 17:36Четыре страны Африки отменили визы для россиян
02 октября 2025 17:18Выставка артефактов времен ВОВ открылась в Нижнем Новгороде
02 октября 2025 16:29Диетолог рассказала, почему конфеты с сорбитолом стали новым трендом у молодёжи
02 октября 2025 16:22Отопление подают в школы и детсады Нижнего и Кстова в плановом режиме
02 октября 2025 16:10Новые дорожные знаки установят в Нижегородской области в 2026 году
02 октября 2025 15:51Представители партии "Единая Россия" поздравили старшее поколение Нижегородской области с Днем пожилого человека
Общество

Назван лидер технологического развития операторов связи в России

02 октября 2025 15:12 Общество
Назван лидер технологического развития операторов связи в России

Российское аналитическое агентство J’son & Partners Consulting представило рейтинг технологического развития крупнейших операторов связи. Лидером списка стала компания МТС, набравшая 79 из 100 возможных баллов.

На втором месте оказался "Мегафон" с результатом 64%, на третьем — "Билайн" (59%). В рейтинге также представлены Т2 и "Ростелеком".

По данным агентства, позиции МТС определили количество и результаты внедряемых инноваций в базовые услуги связи. Среди примеров — функции детекции сгенерированного голоса, возможность звонков через умные устройства, а также телеком-продукт Membrana. Он объединяет сервисы по защите приватности и безопасности абонентов: мониторинг утечек данных, блокировку рекламы, создание дополнительных номеров и временной почты. Существует и детская версия —

Membrana Kids с фильтрацией вызовов, безопасным доступом в интернет и управлением профилем через приложение родителей.

Кроме того, в исследовании отмечается лидерство МТС по уровню научно-исследовательской активности, что подтверждается количеством патентов и результатами интеллектуальной деятельности.

По итогам опросов пользователей связи МТС также занимает первое место: компанию выбрали 31% респондентов. На втором месте "Мегафон" (26%), далее идут Т2 (18%) и "Билайн" (14%).

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МТС Связь Сотовые операторы
Поделиться:
Новости по теме
29 августа 2025 17:37Бесплатные точки Wi-Fi заработали в Кстове
02 июля 2025 13:23Нижегородцам не станут компенсировать отсутствие мобильного интернета
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных