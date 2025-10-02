Назван лидер технологического развития операторов связи в России Общество

Российское аналитическое агентство J’son & Partners Consulting представило рейтинг технологического развития крупнейших операторов связи. Лидером списка стала компания МТС, набравшая 79 из 100 возможных баллов.

На втором месте оказался "Мегафон" с результатом 64%, на третьем — "Билайн" (59%). В рейтинге также представлены Т2 и "Ростелеком".

По данным агентства, позиции МТС определили количество и результаты внедряемых инноваций в базовые услуги связи. Среди примеров — функции детекции сгенерированного голоса, возможность звонков через умные устройства, а также телеком-продукт Membrana. Он объединяет сервисы по защите приватности и безопасности абонентов: мониторинг утечек данных, блокировку рекламы, создание дополнительных номеров и временной почты. Существует и детская версия —

Membrana Kids с фильтрацией вызовов, безопасным доступом в интернет и управлением профилем через приложение родителей.

Кроме того, в исследовании отмечается лидерство МТС по уровню научно-исследовательской активности, что подтверждается количеством патентов и результатами интеллектуальной деятельности.

По итогам опросов пользователей связи МТС также занимает первое место: компанию выбрали 31% респондентов. На втором месте "Мегафон" (26%), далее идут Т2 (18%) и "Билайн" (14%).