Диетолог рассказала, почему конфеты с сорбитолом стали новым трендом у молодёжи Общество

Фото: с сайта unsplash.com

В России среди школьников стал популярным новый продукт — китайские конфеты без сахара, которые быстро завоевали популярность в социальных сетях. Однако за этим трендом скрывается серьёзная проблема: такие конфеты могут вызывать диарею. Несмотря на это, дети продолжают их покупать, а некоторые даже используют их для похудения, полагая, что слабительный эффект поможет сбросить вес.

Дело в том, что в этих конфетах содержится большое количество сорбитола — натурального сахарозаменителя, известного своими слабительными свойствами. Врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова объяснила телеканалу "360", что сорбитол может вызывать газообразование, дискомфорт и боли в животе, особенно у людей с синдромом раздражённого кишечника (СРК).

СРК — это функциональное заболевание, которое часто встречается у людей с высоким уровнем стресса и тревоги. Оно характеризуется повышенной чувствительностью слизистой кишечника к различным компонентам пищи. Поэтому употребление конфет с сорбитолом может усугубить симптомы СРК у людей, страдающих этим заболеванием.

Диарея от слабительных не приводит к снижению веса, подчеркнула эксперт. Человек съедает 1,5–3,5 кг пищи в день, и к концу дня вес увеличивается на килограмм из-за накопления жидкости. Слабительные предназначены только для временного лечения запоров.

Кроме того, некоторые сахарозаменители, включая сорбитол, могут негативно влиять на микрофлору кишечника, создавая иллюзию снижения веса.

Отказ от сахара не всегда оправдан. Сахар безопасен в умеренных количествах — до 15 граммов в день (три чайные ложки).

Вместо того чтобы искать заменители сахара, лучше сосредоточиться на сбалансированном питании и контроле порций. Например, можно приготовить десерт из сладкого белка, белёвской пастилы, горького шоколада, семян чиа и орехов, но не злоупотреблять такими лакомствами.