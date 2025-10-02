Число компаний в креативных сферах Выксы выросло в 2,5 раза

Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
02 октября 2025 18:15 Культура и отдых
Фото: Дмитрий Бородай

Число компаний и предпринимателей в креативных сферах Выксы за десятилетие выросло более чем в 2,5 раза — с 55 в 2016 году до 130 в 2025-м. Об этом на форуме "Российская креативная неделя" в Москве сообщила председатель попечительского совета фонда "ОМК-Участие" Ирина Седых.

По ее словам, наибольший прирост пришелся на разработку программного обеспечения, гастрономию, рекламу и коммуникации.

Седых также рассказала об опыте Объединенной металлургической компании и фонда "ОМК-Участие", которые совместно с муниципалитетом, правительством Нижегородской области и жителями реализуют в Выксе стратегию развития города. Здесь расположен выксунский завод ОМК — крупнейшее предприятие компании.

Одним из ключевых драйверов она назвала фестиваль современной городской культуры "Выкса-фестиваль" (0+), который проходит с 2011 года. Он знакомит горожан с современной культурой, активизирует креативную среду и поддерживает идеи местных предпринимателей. ОМК со своей стороны выдает гранты в программах "Начни свое дело" и "ОМК-Партнерство"; в 2024-2025 годах профинансировано 18 таких инициатив.

Комплексный подход, подчеркнула Седых, помогает расти малому бизнесу, насыщает городские сервисы, развивает сферу услуг и делает жизнь в Выксе более комфортной и разнообразной. По ее оценке, креативная экономика города растет быстрее других ее секторов.

Следующим шагом станет создание индустриально-туристического центра "Шухов-парк" с площадкой для местных предпринимателей. В исторических мастерских Верхне-Выксунского завода XVIII века, которые ОМК намерена отреставрировать, планируется проводить мастер-классы и образовательные программы для детей и взрослых, а также занятия танцами, музыкой и театром.

Развитие креативных индустрий — один из государственных приоритетов: в июне 2025 года президент Владимир Путин поручил подготовить стратегию креативной экономики. По расчетам правительства России, к 2030 году креативные индустрии должны обеспечивать 6% ВВП страны.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

