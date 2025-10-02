Разработки, которые лягут в основу нижегородского Центра развития промышленной робототехники, показали в Иннополисе Наука

Фото: Нижегородский НОЦ

Разработки нижегородских ученых, которые лягут в основу создаваемого в регионе Центра развития промышленной робототехники, представлены на Digital Innopolis Days 2025 в Университете «Иннополис» (Республика Татарстан).

Создание центра ведется на базе НГТУ им. Р. Е. Алексеева при поддержке правительства Нижегородской области. Проект реализуется с привлечением средств федерального гранта в соответствии с целями и задачами национального проекта «Средства производства и автоматизации», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

На стенде Центра представлены передовые решения в области автоматизации и «умных» производств — такие как роботизированная сварочная ячейка (совместная разработка НГТУ и ООО «ВР роботикс»), VR-тренажер для обучения сварке (совместная разработка НГТУ и ООО «ПКФ „Бк-студия“), аппаратно-программный комплекс диагностики и предиктивной аналитики узлов робототехнического комплекса (разработка НГТУ), а также коллаборативная робототехническая ячейка с системой технического зрения и адаптивными мягкими захватами для манипулирования хрупкими стеклянными изделиями (разработка НГТУ), где два робота с мягким захватом демонстрируют бережную упаковку хрупких стеклянных изделий и контроль качества.

«Создание Центра промышленной робототехники — важнейший проект для региона, так как роботизация способствует решению сразу нескольких фундаментальных задач: повышению эффективности и конкурентоспособности нашей промышленности, а также снижению потребности в кадрах. Правительство оказывает всю возможную поддержку для успешной реализации проекта», — отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Руководитель Центра развития промышленной робототехники Сергей Манцеров рассказал, что параллельно ведутся работы по созданию инфраструктуры и формированию задач для специалистов при участии индустриальных партнеров.

«Для размещения центра определены площади в одном из корпусов НГТУ, разработаны архитектурно-строительный и дизайн-проекты, подготовлена концепция роботизированного производства, сформирован профессиональный коллектив, приняты ключевые специалисты. Параллельно мы активно развиваем партнерские отношения с промышленными предприятиями», — рассказал он.

Делегацию Нижегородской области на форуме возглавила заместитель председателя правительства региона Екатерина Солнцева. В состав делегации вошли сотрудники Нижегородского НОЦ, вузов региона и компаний, реализующих различные проекты в области автоматизации производств.

В программе форума этого года — треки по промышленной и сервисной робототехнике, применению искусственного интеллекта, бизнес-образованию, развитию технологий и промышленности.

«На форуме насыщенная деловая программа, и Нижегородская область как один из научных и инженерных центров страны будет активно участвовать в дискуссиях. В частности, поделимся с коллегами из других регионов опытом в вопросах использования искусственного интеллекта в научной работе — поговорим о реальном опыте применения ИИ в химии, биологии и материаловедении. Сегодня в регионе действуют уникальные подходы к организации взаимодействия образования, науки, бизнеса и государства, которые также будут интересны участникам форума», — рассказала Екатерина Солнцева.

«Участие в таких мероприятиях позволяет показать, как совместная работа науки и промышленности приносит практический эффект. Наши разработки в робототехнике и искусственном интеллекте уже применяются на производстве, повышая эффективность компаний, а форум, в свою очередь, открывает новые возможности для партнёрства и обмена опытом с ведущими экспертами отрасли», — подчеркнул ректор НГТУ им. Р. Е. Алексеева Сергей Дмитриев.

Напомним, что в августе 2025 года при поддержке АНО «Нижегородский НОЦ» и министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области НГТУ им. Р. Е. Алексеева стал победителем конкурса на создание Центра развития промышленной робототехники. Он станет ключевым элементом региональной инфраструктуры в области автоматизации и цифровой трансформации промышленности. В числе направлений деятельности центра — создание научно-производственного комплекса полного цикла, реализация инженерных проектов, а также разработка и коммерциализация отечественных робототехнических решений.

Период с 2022-го по 2031 год Указом президента РФ Владимира Путина объявлен Десятилетием науки и технологий в России. Основные задачи Десятилетия — привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение информированности россиян о достижениях и перспективах отечественной науки. Со всей актуальной информацией о проекте и его инициативах можно ознакомиться на сайте: наука.рф.