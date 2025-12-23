Запуск спутника "Лобачевский" назначен на 28 декабря

Фото:
На космодроме Восточный завершили важный этап подготовки к запуску: специалисты смонтировали пусковой контейнер со спутником "Лобачевский" и необходимые элементы системы отделения на раму разгонного блока "Фрегат". Об этом сообщили организаторы проекта.
Космический аппарат, созданный в формате CubeSat 16U, разработан учёными Нижегородского государственного университета имени Лобачевского совместно с компанией "Геоскан". Проект реализуется в рамках программы Space-π и направлен на проведение агроэкологических исследований в различных регионах России.
"Лобачевский" станет частью попутной полезной нагрузки миссии "Аист-2Т" № 1-2. Запуск планируется осуществить 28 декабря с помощью ракеты-носителя "Союз-2".
Оператором запуска выступает Госкорпорация "Роскосмос", а функции ведущего интегратора по попутной полезной нагрузке выполняет компания "Главкосмос", предоставляющая также пусковую услугу.
Ранее сообщалось, что итоговую проверку аппаратно-программного комплекса нижегородского спутника "Лобачевский" выполнили в сентябре 2025 года. Проект спутника "Лобачевский" реализуется при поддержке Нижегородского научно-образовательного центра как победитель гранта "Дежурный по планете" от Фонда содействия инновациям.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+