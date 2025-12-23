Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Наука

Запуск спутника "Лобачевский" назначен на 28 декабря

23 декабря 2025 18:00 Наука
Запуск спутника Лобачевский назначен на 28 декабря

Фото: КЦ "Восточный"

На космодроме Восточный завершили важный этап подготовки к запуску: специалисты смонтировали пусковой контейнер со спутником "Лобачевский" и необходимые элементы системы отделения на раму разгонного блока "Фрегат". Об этом сообщили организаторы проекта.

Космический аппарат, созданный в формате CubeSat 16U, разработан учёными Нижегородского государственного университета имени Лобачевского совместно с компанией "Геоскан". Проект реализуется в рамках программы Space-π и направлен на проведение агроэкологических исследований в различных регионах России.

"Лобачевский" станет частью попутной полезной нагрузки миссии "Аист-2Т" № 1-2. Запуск планируется осуществить 28 декабря с помощью ракеты-носителя "Союз-2".

Оператором запуска выступает Госкорпорация "Роскосмос", а функции ведущего интегратора по попутной полезной нагрузке выполняет компания "Главкосмос", предоставляющая также пусковую услугу.

Ранее сообщалось, что итоговую проверку аппаратно-программного комплекса нижегородского спутника "Лобачевский" выполнили в сентябре 2025 года. Проект спутника "Лобачевский" реализуется при поддержке Нижегородского научно-образовательного центра как победитель гранта "Дежурный по планете" от Фонда содействия инновациям.

Космос Наука ННГУ имени Лобачевского
