Шесть нижегородских улиц избавили от проводов по проекту "Чистое небо"

В Нижнем Новгороде завершился очередной этап реализации программы "Чистое небо": на шести улицах демонтировали воздушные кабельные линии и перенесли коммуникации под землю.
Как сообщает pravda-nn.ru, в 2025 году работы прошли на улицах Керченская, Совнаркомовская, Самаркандская, Большие Овраги, Стрелка, а также на Ярмарочном проезде. Все они теперь свободны от нависающих проводов, что улучшило внешний облик улиц и повысило безопасность.
Проект "Чистое небо" стартовал в Нижнем Новгороде в 2021 году и за это время охватил уже 75 улиц. В рамках программы коммунальные службы заменили опоры линий электропередач, обновили элементы наружного освещения и проложили кабельные сети под землей. Основная цель инициативы — сделать городскую среду более эстетичной и снизить количество аварий на инженерных сетях.
С начала действия программы специалисты установили 1621 новую опору и проложили 48 километров подземных кабельных трасс. Кроме того, при участии операторов связи и интернет-провайдеров под землю перенесли 320 километров волоконно-оптических линий.
По планам городских властей, проект будет продолжен и в 2026 году.
Ранее сообщалось, что до конца года в Нижнем Новгороде модернизируют 10 светофоров.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+