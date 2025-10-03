Шесть нижегородских улиц избавили от проводов по проекту "Чистое небо" Общество

В Нижнем Новгороде завершился очередной этап реализации программы "Чистое небо": на шести улицах демонтировали воздушные кабельные линии и перенесли коммуникации под землю.

Как сообщает pravda-nn.ru, в 2025 году работы прошли на улицах Керченская, Совнаркомовская, Самаркандская, Большие Овраги, Стрелка, а также на Ярмарочном проезде. Все они теперь свободны от нависающих проводов, что улучшило внешний облик улиц и повысило безопасность.

Проект "Чистое небо" стартовал в Нижнем Новгороде в 2021 году и за это время охватил уже 75 улиц. В рамках программы коммунальные службы заменили опоры линий электропередач, обновили элементы наружного освещения и проложили кабельные сети под землей. Основная цель инициативы — сделать городскую среду более эстетичной и снизить количество аварий на инженерных сетях.

С начала действия программы специалисты установили 1621 новую опору и проложили 48 километров подземных кабельных трасс. Кроме того, при участии операторов связи и интернет-провайдеров под землю перенесли 320 километров волоконно-оптических линий.

По планам городских властей, проект будет продолжен и в 2026 году.

Ранее сообщалось, что до конца года в Нижнем Новгороде модернизируют 10 светофоров.