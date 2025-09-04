Фонтаны в Нижнем Новгороде начнут отключать ближе к концу сентября Общество

Фото: Кира Мишина

Фонтаны в Нижнем Новгороде начнут отключать ближе к концу сентября. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщили в городском департаменте благоустройства.

Сроки вывода из эксплуатации будут зависеть от погодных условий, а также от технических характеристик каждого конкретного объекта.

В департаменте пояснили, что процесс отключения и подготовка фонтанов к зимнему периоду будут проходить одновременно. С 1 по 15 октября специалисты проведут полный комплекс сезонных работ: сольют воду, демонтируют насосы, светильники, насадки и электронные управляющие системы.

После этого фонтаны очистят, а затем установят защитные укрытия, чтобы сохранить конструкции в холодное время года.

В ведомстве подчеркнули, что такие профилактические мероприятия необходимо проводить ежегодно до наступления заморозков. Это помогает защитить оборудование от зимних повреждений.

Напомним, что сезон фонтанов стартовал в этому году 1 мая.

Сообщалось также, что в Московском районе открылся благоустроенный сквер у ДК Орджоникидзе. Там восстановили фонтан.