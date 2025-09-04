Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Последние новости рубрики Общество
10 сентября 2025 15:15  [33] Нижегородцы могут выиграть миллионы в ИТ-чемпионате по программированию
10 сентября 2025 15:00  [69] Нижегородские вузы приняли свыше 12 тысяч первокурсников
10 сентября 2025 14:47  [80] Находящимся в Непале нижегородцам готовы оказать помощь
10 сентября 2025 14:42  [95] Фонтаны в Нижнем Новгороде начнут отключать ближе к концу сентября
10 сентября 2025 13:57  [132] Мастер-план развития территории стадиона "Водник" еще не готов
10 сентября 2025 13:39  [146] Филиал "Японского центра" закрывается в Нижнем Новгороде
10 сентября 2025 13:00  [136] 1,5 млн человек перевезла нижегородская канатка после модернизации
10 сентября 2025 12:50  [168] Екатерина Лебедева приняла участие в открытии модуля программы "Операционное мастерство"
10 сентября 2025 12:40  [164] Нижегородцы жалуются на нехватку трамваев на популярных маршрутах
10 сентября 2025 12:23  [178] ГУАД расторгает контракты с "Нижегородавтодором" из-за срыва сроков
Общество

Фонтаны в Нижнем Новгороде начнут отключать ближе к концу сентября

10 сентября 2025 14:42
Фонтаны в Нижнем Новгороде начнут отключать ближе к концу сентября

Фото: Кира Мишина

Фонтаны в Нижнем Новгороде начнут отключать ближе к концу сентября. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщили в городском департаменте благоустройства.

Сроки вывода из эксплуатации будут зависеть от погодных условий, а также от технических характеристик каждого конкретного объекта.

В департаменте пояснили, что процесс отключения и подготовка фонтанов к зимнему периоду будут проходить одновременно. С 1 по 15 октября специалисты проведут полный комплекс сезонных работ: сольют воду, демонтируют насосы, светильники, насадки и электронные управляющие системы.

После этого фонтаны очистят, а затем установят защитные укрытия, чтобы сохранить конструкции в холодное время года.

В ведомстве подчеркнули, что такие профилактические мероприятия необходимо проводить ежегодно до наступления заморозков. Это помогает защитить оборудование от зимних повреждений.

Напомним, что сезон фонтанов стартовал в этому году 1 мая.

Сообщалось также, что в Московском районе открылся благоустроенный сквер у ДК Орджоникидзе. Там восстановили фонтан.

Теги:
Городское хозяйство Фонтаны
