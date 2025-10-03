Комиссия Госсовета РФ по направлению "Физкультура и спорт" рассмотрела вопросы развития детско-юношеского спорта Спорт

Фото: пресс-служба Госсовета РФ

Комиссия Госсовета РФ по направлению «Физическая культура и спорт», которую возглавляет глава Тульской области Дмитрий Миляев, рассмотрела вопросы развития детско-юношеского спорта в России.

С приветственным словом к участникам обратился заместитель начальника Управления президента РФ по вопросам формирования и деятельности Государственного Совета Марат Филиппов. Он отметил, что президент России Владимир Путин объявил поддержку и развитие детско-юношеского спорта одним из приоритетов государственно-социальной политики.

Для того чтобы дети могли бесплатно заниматься физкультурой и спортом, по поручению президента создан Российский спортивный фонд.

Ключевые элементы детско-юношеского спорта — общеобразовательные организации, которые развивают школьный спорт. Почти во всех регионах созданы школьные спортивные клубы, в планах — развитие школьных спортивных лиг, которые объединят популярные массовые виды спорта.

Вопросы развития детско-юношеского спорта далее обсудят на заседании Совета по спорту при президенте РФ.

В стране ежегодно растут объемы бюджетных средств, направленных на развитие детского спорта. В Министерстве спорта РФ работают над совершенствованием мер поддержки детско-юношеского спорта, созданием условий для занятий детей из малообеспеченных семей, участников СВО.

Статс-секретарь – заместитель Министра спорта РФ, заместитель председателя комиссии Александр Никитин доложил об исполнении поручений и указаний президента РФ по развитию детско-юношеского спорта. Минспорта России уже установило запрет на взимание заявочных взносов с несовершеннолетних спортсменов, а также продолжает повышать эффективность мер, направленных на снижение финансовой нагрузки семей на детский спорт.

На заседании Госсовета РФ также обсуждалась работа частных физкультурно-оздоровительных организаций. Они не всегда имеют в штате квалифицированных специалистов, а качество оказываемых ими услуг может не соответствовать Федеральным стандартам спортивной подготовки. Деятельность частных организаций не регулируется государственными органами и общероссийскими спортивными федерациями, а они зачастую не заинтересованы в получении лицензий дополнительного образования.

«Народный фронт» провел исследование на данную тему, а Рособрандзор РФ и представители аналитического центра физической культуры и спортивных технологий Национального исследовательского университета ИТМО подготовили предложения по систематизации деятельности частных физкультурно-оздоровительных организаций.

Как сообщили в министерстве спорта Нижегородской области, в регионе разработаны меры поддержки детско-юношеского спорта. С каждым годом увеличиваются субсидии на командирование спортсменов-членов сборных команд региона. С 2025 года муниципалитетам предоставляется субсидии на командирование спортсменов-воспитанников спортивных школ на официальные соревнования. С 2022 года выделяются субсидии на приобретение автотранспорта для учреждений отрасли спорта в муниципальных образованиях Нижегородской области. Еще одна успешно реализованная региональная программа – установка модульных лыжных баз. За два года работы проекта модульные лыжные базы со снегоходами и укладчиками лыжни установлены в десяти муниципалитетах региона, еще в десяти такие объекты готовятся к открытию. Прирабатываются и другие инфраструктурные программы.

Кроме того, министерство спорта Нижегородской области активно взаимодействует с частными спортивными клубами. Многие такие компании уже входят в перечень организаций, за платные услуги которых можно вернуть налоговый вычет 13%. В ближайшее время будет сформирован реестр организаций и индивидуальных предпринимателей, чья деятельность соответствует критериям министерства спорта, установленным для повышения качества и обеспечения безопасности предоставляемых физкультурно-спортивных услуг.

Еще одно направление, которое обсуждалось на заседании Госсовета РФ, - организация системы школьных лиг. В регионе проект в этой сфере также успешно реализован в Нижнем Новгороде. Его координацией занимается недавно созданный «Центр школьных спортивных лиг и развития спорта». Учреждение курирует школьные соревнования по восьми видам спорта: волейболу, баскетболу, футболу, флорболу, хоккею, легкой атлетике, настольному теннису и шахматам.

В Нижегородской области ежегодно организуется более 1200 массовых физкультурно-спортивных мероприятий, участниками которых являются и дети. Примером является марафон «Беги, герой», привлекший около 20 тысяч участников, включая 4 тысячи детей.

На заседании Госсовета РФ также рассматривалась инициатива министерства физкультуры и спорта Московской области о возможности введении основного государственного экзамена (ОГЭ) по физической культуре. Суть предложения — в ОГЭ после девятых классов ввести физкультуру и обязательный экзамен в виде ГТО с вручением соответствующих знаков за результаты: золотой знак — пятерка, серебряный — четверка, бронзовый - тройка. Школьникам, освобожденным от занятий физической культурой, предлагается сдавать тесты на знание предмета.

Члены комиссии Госсовета рассмотрели вопросы обновления методических рекомендаций по доступности спортобъектов в регионах. По словам первого заместителя министра просвещения РФ Александра Бугаева, доступность спортивных объектов для жителей регионов важна для популяризации спорта. Сейчас приняты серьезные меры по улучшению инфраструктуры системы образования. Программа капитальных ремонтов реализуется уже во втором цикле национальных проектов. Строительство новых школ позволило улучшить спортивную инфраструктуру и сделать ее доступнее для жителей регионов.

Как сообщили в министерстве спорта Нижегородской области, наш регион, в свою очередь, активно развивает спортивную инфраструктуру и вовлекает население в занятия физической культурой и спортом.

На сегодняшний день 90% детей от общего числа несовершеннолетних систематически занимаются физической культурой и спортом. В целом доля нижегородцев, ведущих активный образ жизни, составляет 60%. Достижению этих показателей способствует и развитая спортивная инфраструктура. Обеспеченность региона спортивной инфраструктурой по итогам 2024 года составляет 59,1%. Строительство новых объектов осуществляется в рамках как федеральных, так и региональных программ. К числу флагманских спортивных сооружений относятся 42 физкультурно-оздоровительных комплекса, футбольный стадион на Стрелке, легкоатлетический манеж на стадионе «Локомотив», крытый футбольный манеж на Бору, региональный центр адаптивных видов спорта «Парус» в Дзержинске и другие.

Для обеспечения доступности занятий физкультурой и спортом для всех категорий граждан региональными и муниципальными нормативными актами определены 20 категорий жителей, имеющих право бесплатного пользования спортивными сооружениями. Это, в частности, малоимущие и многодетные семьи, инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья, члены семей участников специальной военной операции и другие льготные категории.

Также на заседании комиссии Госсовета РФ шла речь об апробации внедрения социального заказа, который позволит сделать занятия спортом и физкультурой доступнее всем категориям граждан.

Среди рассмотренных вопросов - систематизация работы школьных спортивных клубов для координации их деятельности, а также их методического и кадрового обеспечения, регулирование работы спортивных школ-интернатов, совершенствование системы медицинского сопровождения детско-юношеского спорта в регионах.