Нижегородские школьники повысили уровень цифровой грамотности в День рунета Общество

Фото: ПАО "Ростелеком"

«Ростелеком» и детский технопарк «Кванториум» организовали в Нижнем Новгороде первый командный турнир по настольной игре «БезОпасный интернет» (6+). Мероприятие прошло 30 сентября в день Российского интернета. В нем приняли участие более ста школьников от 10 до 13 лет.

По легенде, ребятам вместе с главным персонажем игры Антивирусом предстояло спасти интернет от вредоносных программ. Участники поочередно бросали кубик, отвечали на вопросы по кибербезопасности и перемещали фишки. Каждый верный ответ приносил команде очки.

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»: «Каждый из нас рискует стать жертвой мошенников, утратить персональные данные или случайно попасть на опасный сайт. Наибольшему риску подвержены дети. Именно поэтому была создана специальная командная настольная игра, которая поможет ребятам освоить правила поведения в Сети. Во время турнира родилась идея создать Нижегородскую школьную лигу безопасного интернета, участники которой вместе смогут получать навыки киберграмотности».

Светлана Непокорова, директор Центра молодежных, инженерных и научных компетенций «Кванториум»: «В игровой форме детям проще разобраться в опасных ситуациях, поджидающих в Сети. Педагоги технопарка добавили практические задания к теоретическим вопросам, чтобы школьники лучше усвоили важные правила поведения в интернете и научились их применять в реальной жизни».

Максим Шибанов, пятиклассник, участник турнира: «Нашей команде достался вопрос о травле в интернете. Теперь знаю, что такое буллинг и как реагировать на агрессию. Лучше игнорировать негативные сообщения в соцсетях и онлайн-играх, а если ситуация выходит из-под контроля, сразу сообщить о проблеме взрослым».

По итогам игры шесть лучших команд были награждены дипломами и подарками от «Ростелекома».

Настольную игру «БезОпасный интернет» разработала редакция журнала «Радуга» при содействии «Ростелекома» для повышения киберграмотности детей.