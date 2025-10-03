Торговцев энергетиками начали штрафовать в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде правоохранители начали штрафовать за продажу энергетиков несовершеннолетним, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Так, в одном из магазинов Автозаводского района 51-летняя продавщица отпустила банку энергетика 17-летнему подростку. Инспектор по делам несовершеннолетних составил на женщину административный протокол. Суд назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей.
Подобные случаи произошли и в Канавинском районе. Там также зафиксировали две продажи энергетиков подросткам.
Нижегородцам напомнили, что продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики, запрещено. За это предусмотрены серьёзные штрафы — от 30 до 50 тысяч рублей для обычных граждан, от 100 до 200 тысяч рублей для должностных лиц, от 300 до 500 тысяч рублей для организаций.
Ранее сообщалось, что запретить продажу энергетиков в автоматах предложили в Нижегородской области.
