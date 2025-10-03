Более 90 предпринимателей приняли участие в конференции "Мой бизнес 360" в Кстове Экономика

Фото: Центр "Мой бизнес" Нижегородской области

Более 90 предпринимателей из Кстовского района приняли участие в конференции «Мой бизнес 360». Мероприятие организовал центр «Мой бизнес» совместно с региональным Минпромом в соответствии с целями и задачами федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Формат конференции «Мой бизнес 360» объединяет на одной площадке представителей бизнеса, власти и институтов поддержки. Участники получают информацию об актуальных мерах господдержки и одновременно налаживают прямые контакты с потенциальными партнёрами и заказчиками. Такой подход помогает предпринимателям лучше ориентироваться в потребностях рынка, находить новые возможности для развития и эффективно использовать доступные инструменты поддержки», – отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

На мероприятии в Кстове выступили специалисты министерства промышленности, торговли и предпринимательства, центра «Мой бизнес», Нижегородского бизнес-инкубатора, Фонда развития промышленности Нижегородской области, а также представители министерства туризма и министерства сельского хозяйства. Эксперты представили предпринимателям меры имущественной, финансовой, консультационной и информационной поддержки.

Особенностью конференции стало участие в ней крупных компаний, которые потенциально заинтересованы в построении новых кооперационных цепочек с местным бизнесом. В качестве таких потенциальных заказчиков выступили производитель стеклопакетов и производитель деревянных напольных покрытий, строительных конструкций и столярных изделий, которые обозначили потребности своих компаний в товарах, услугах и работах.

После пленарной части состоялись B2B- и B2G-переговоры, в рамках которых представители бизнеса смогли напрямую обсудить перспективы сотрудничества с органами власти, институтами поддержки и другими предприятиями.

Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работа по поддержке предпринимателей в этом направлении продолжается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».