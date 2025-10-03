Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Культура и отдых

В Нижнем Новгороде появился туристический маршрут с талисманами региона

03 октября 2025 13:43 Культура и отдых
В Нижнем Новгороде появился туристический маршрут с талисманами региона

Фото: правительство Нижегородской области

С 4 октября нижегородцы и гости города смогут отправиться в путешествие по новому семейному туристическому маршруту (0+) «Путь познания» по Нижнему Новгороду, объявленному талисманами региона – оленёнком НиНо и дятлом Гором. Об этом сообщили в министерстве туризма и промыслов Нижегородской области.

«Мы рады представить новый увлекательный семейный туристический маршрут по Нижнему Новгороду от наших талисманов – озорного оленёнка НиНо и мудрого дятла Гора. Этот проект позволит жителям и гостям нашего города ознакомиться с историей, культурой и достопримечательностями Нижнего Новгорода в игровой форме, сохранив яркие впечатления и тёплые воспоминания. Путешествуйте, узнавайте новое и наслаждайтесь неповторимой атмосферой 100% настоящей России!» – сказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Как рассказали авторы проекта, чтобы стать участником квеста, необходимо получить задание от талисманов в туристско-информационном центре на территории Нижегородского кремля. Во время путешествия по маршруту необходимо выполнить задания, сделать фотографии на каждой площадке и собрать девять печатей. В финале всех испытаний победители получат сертификаты и памятные призы.

«Участники маршрута «Путь познания» смогут «познакомиться» с основателями города, расшифровать послание первых нижегородцев, узнать историю появления фуникулера и даже прокатиться на нем», - пояснили авторы проекта.

Новый маршрут разработан министерством туризма и промыслов Нижегородской области и направлен на продвижение туристического потенциала региона – это одна из задач национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Подробная информация о маршруте будет доступна с 4 октября на сайте ninogor.ru.

Напомним, нацпроект «Туризм и гостеприимство» стартовал в России с 2025 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Он предполагает развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров для сферы туризма, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качественного сервиса и безопасных, удобных поездок.

Теги:
Нацпроект Туризм
Фоторепортажи
