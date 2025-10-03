Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Культура и отдых

Нижегородские учреждения культуры получат субсидии в рамках нацпроекта "Семья"

03 октября 2025 16:11
Нижегородские учреждения культуры получат субсидии в рамках нацпроекта Семья

Фото: авторы отобранных для субсидирования проектов

В Нижегородской области стали известны предварительные результаты отбора на получение субсидии из федерального бюджета в 2026 году на модернизацию учреждений культуры в рамках национального проекта «Семья». В данную субсидию входит создание детских культурно-просветительских центров, а также поощрение лучших практик работы библиотек и домов культуры. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

В рамках нацпроекта «Семья» отбор заявок на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание детских культурно-просветительских центров и поощрение лучших практик работы учреждений культуры осуществлялся Министерством культуры РФ впервые. Предварительно поддержано 300 заявок из 75 регионов России. Наибольшее количество детских культурно-просветительских центров будет создано в республиках Башкортостан и Татарстан, Чеченской Республике, Красноярском крае, Белгородской, Воронежской, Калужской, Кемеровской и Нижегородской областях.

«Несмотря на то, что такое направление было заявлено только в этом году, от Нижегородской области была подана 21 заявка на создание таких центров в библиотеках, домах культуры и музеях. На создание новых центров из федерального бюджета будет направлено 30,4 миллиона рублей. Они будут ориентированы на работу с ребятами в возрасте до 14 лет, которые на площадках центров смогут больше узнать об истории региона, стать участниками мастер-классов, игровых практик, реализовать свои потребности в творчестве и общении», - отметила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

В Нижегородской области будет создано восемь таких центов. Они появятся в детской библиотеке в Навашине; в Березовской сельской библиотеке и музее «Природа» имени С.И. Трофимова в Чернухе г.о.г. Арзамас, в Шахунском городском Дворце культуры и в Государственном музее А.М. Горького на базе Музея детства А.М. Горького в Нижнем Новгороде. Кроме того, сразу три культурно-просветительских центра будет оборудовано в Городце. Они появятся в центральной детской библиотеке, во Дворце культуры «Северный», а также в Городецком историко-художественном музейном комплексе.

На всероссийский конкурс для выявления лучших практик работы среди библиотек и музеев всего было подано 470 заявок из 80 регионов от библиотек и 442 заявки из 74 от Домов культуры. От Нижегородской области было подано 20 заявок от библиотек и девять заявок от Домов культуры.

По итогам предварительного отбора среди библиотек субсидию в размере почти 3 млн рублей в 2026 году получит центральная районная библиотека имени Короленко Нижегородского района с проектом «В. Г. Короленко: человек, гуманист, гражданин». Это серия мероприятий, знакомящих читателей с культурным наследием писателя и жизнью Нижнего Новгорода конца XIX века.

Среди Домов культуры были отмечены четыре учреждения региона. Для получения субсидии были отобраны Центр культуры и искусства городского округа Семеновский с программой «От Семена до Семенова: века живой истории», которая в 2024 году вошла в число мероприятий Дня города в рамках празднования 245-летия Семенова; Краснобаковский районный центр досуга и кино с фестивалем сельских поселений, который рассказывает про промыслы и устное творчество малых населенных пунктов Краснобаковского округа; Центр досуга города Павлово с молодежным проектом по подготовке начинающих ведущих «Шоумен»; Пуреховский Дом культуры г.о.г. Чкаловск, где с 2022 года существует студия исторических миниатюр «Авангард». Каждое учреждение получит субсидию в размере 3 млн рублей.

Полученные средства Дома культуры и библиотеки могут направить на ремонт, создание технологичных пространств, приобретение современного оборудования, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, пополнение фондов книгами, а также реализацию новых проектов.

По итогам проекта будет сформирован банк лучших практик. Этот ресурс поможет библиотекам и Домам культуры по всей стране использовать наработки коллег и включать инновационные подходы в свою деятельность.

Напомним, что с 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина в стране стартовали новые национальные проекты. Мероприятия в сфере культуры вошли в федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культур» нацпроекта «Семья». Среди них – мероприятия по переоснащению кинозалов, муниципальных библиотек, региональных и муниципальных театров и музеев, мероприятия «Пушкинской карты» и ряд новых. В целом национальный проект «Семья» направлен на поддержку и развитие семейных ценностей, создание комфортных условий для формирования здоровых и счастливых семей. Основная цель нового нацпроекта - чтобы каждая семья в России имела возможность реализовать свой потенциал, обеспечивая гармоничное развитие всех ее участников.

