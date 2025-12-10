Проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ представил клип на песню "Матушка-Земля" Культура и отдых

Фото: организаторы проекта

Финальным роликом серии "Песни великой страны. С любовью из Приволжья" проекта #Музыкавместе стала композиция "Матушка-Земля", исполненная на семи национальных языках Приволжского федерального округа. Премьера клипа состоялась 10 декабря.

В основе песни – сочетание старинной мелодики и современной аранжировки, передающей дух народного творчества. Особую выразительность задает многоголосие: куплеты звучат на семи языках народов ПФО – русском, марийском, чувашском, мордовском, татарском, башкирском и удмуртском. Композиция превращается в хоровой рассказ о родной земле, где народные наречия создают живое музыкальное полотно Приволжья.

В кадре можно увидеть артистов в традиционных костюмах, элементы древних обрядов и редкие музыкальные инструменты, среди которых марийская волынка, гармони и билофон. В ансамбль органично вписаны гитара, саксофон и бас-балалайка, формирующие необычное, но цельное звучание.

Съемочный процесс охватил самые узнаваемые и живописные места ПФО: Нижегородскую ярмарку и территорию Стрелки в столице ПФО, Воскресенскую набережную и Гоголевский мост в Йошкар-Оле, мемориал "Героям фронта и тыла" и Ротонду в Перми, площадь Тысячелетия и парк "Черное озеро" в Казани, старинные улицы Троицкого переулка в Ульяновске и многие другие локации.

В масштабной серии "Песни великой страны. С любовью из Приволжья" участвовали более 400 артистов. "Матушку-Землю" исполнили как молодые вокалисты, так и признанные мастера сцены, среди которых российский актер, режиссер, рэп-исполнитель, продюсер, сценарист и монтажер Денис Шаблий (Шып Лий) из Йошкар-Олы; Чайный & Группа "Покровский" из Нижнего Новгорода; заслуженный коллектив народного творчества РФ фольклорный ансамбль "Прялица" из города Бор Нижегородской области под руководством Натальи Кульковой; ансамбль "Воскресение" из Перми (руководитель Ирина Кулева).

Тимур Ведерников, российский музыкант-мультиинструменталист, певец, композитор, аранжировщик и продюсер, руководитель проекта "МУЗЫКАВМЕСТЕ", заслуженный артист Ингушетии, отметил, что работа в ПФО доставила ему большое удовольствие. Он подчеркнул, что округ является одним из самых многонациональных, и именно это команда стремилась показать в песне "Матушка-Земля", звучащей на семи языках. По его словам, разнообразие голосов и инструментов стало важной особенностью композиции, отдельным сюрпризом – рэп от марийского исполнителя Шып Лия. Он добавил, что каждый регион богат талантами и удивительными людьми, а результатом стал яркий и вдохновляющий образ Приволжья и всей России – страны, которую невозможно не любить.

Напомним, что серия "Песни великой страны. С любовью из Приволжья" стала итогом шестимесячной работы команды #Музыкавместе. За это время создатели посетили все 14 регионов Приволжья и выпустили семь клипов. Каждый ролик объединил традиционные мелодии и современное звучание, а красоты округа стали выразительным фоном для любимых песен.

Ранее в рамках проекта были представлены видео на песни "Течет река Волга", "Гляжу в озера синие", "Как молоды мы были", "Вместе весело шагать" и "Наш сосед". Все клипы доступны на страницах проекта #Музыкавместе, включая официальную группу во "ВКонтакте" и сайт полномочного представителя президента РФ в ПФО. Премьеру нового клипа также покажут на региональных телеканалах.

Проект #Музыкавместе объединил весь Приволжский федеральный округ – его поддержали главы всех регионов и тысячи жителей. Он стал ярким праздником единства и творчества. О проекте активно писали в прессе, на телевидении и в социальных сетях. В медиапространстве появилось почти 80 тысяч публикаций, а видеоклипы посмотрели более половины жителей ПФО – свыше 14 миллионов раз. Почти 400 тысяч откликов – от благодарственных сообщений до трогательных историй – подтвердили, что музыка действительно способна объединять людей.