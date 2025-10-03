Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Общество

84% молодых россиян выбирают семью как главную ценность

03 октября 2025 18:15 Общество
84% молодых россиян выбирают семью как главную ценность

Фото: АНО "Институт демографического развития"

АНО «Институт демографического развития» провел опрос, посвященный изучению ценностей и представлений молодежи о построении отношений. Результаты опроса показали актуальные тенденции и различия в понимании межличностных контактов, связанные с гендерными, культурными и возрастными аспектами.

Исследование проводилось с 17 по 20 сентября в рамках Слета Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде. К опросу присоединилось более 500 участников Слета в возрасте от 18 до 35 лет из 104 городов России и 48 стран.

Семья для российской молодежи остается главной жизненной ценностью — ее выбрали 84% опрошенных. Важными считаются самореализация (45%), карьера (36%) и дети (29%). Иностранные сверстники тоже назвали семью (82%), но больше выделили образование (48%), материальные блага (38%), религию (24%).

Ключевыми составляющими семьи для молодых россиян, в отличие от иностранных сверстников, чаще становятся общие цели и интересы (61% у российской молодежи и 46% у иностранной), эмоциональная близость (57% и 49%), семейные традиции (34% и 22%), (33% и 25%).

Исследование также показало, что практически половина молодых людей ориентирована на поиск партнера для отношений во время обучения или на работе (47%), а также среди друзей (23% у российской молодежи и 18% у иностранной). Сверстники из-за рубежа чаще знакомятся через приложения и соцсети (18% у иностранной молодежи и 11% у российской).

Для построения счастливых пар молодежи преимущественно не хватает времени (24%), а также понимания и эмоциональной поддержки партнера (32%). Молодых людей беспокоит отсутствие доверия в паре (29%) и денежные трудности (16%).

Если говорить только о гендерных отличиях, без учета культурных особенностей, мужчинам и женщинам одинаково не хватает времени для счастливых отношений (24%), но также мужчинам чаще, чем женщинам, не хватает денег (21% у мужчин и 14% у женщин), а женщинам — понимания и эмоциональной поддержки (33% у женщин и 28% у мужчин).

Главным препятствием для начала отношений 41% опрошенных назвали страх получить отказ и 31% — отсутствие инициативы у противоположного пола, причем для женщин это важнее (33% у женщин и 26% у мужчин). Еще одним значимым барьером женщины считают отсутствие подходящих мест для  знакомств (13% у женщин и 8% у мужчин). Мужчины же в первую очередь называют страх отказа (45% у мужчин и 38% у женщин) и нехватку времени (21% у мужчин и 16% у женщин).

Опрос также показал, что в числе основных ценностей для мужчин – карьера (39% у мужчин и 33% у женщин) и финансы (37% у мужчин и 28% у женщин), а для женщин важны путешествия (58% у женщин и 36% у мужчин) и самореализация (47% у женщин и 32% у мужчин).

Ключевыми составляющими семьи женщины преимущественно назвали общие цели и интересы (62% у женщин и 43% у мужчин), материальное благополучие (41% у женщин и 22% у мужчин), официальный брак (21% у женщин и 13% у мужчин) и эмоциональную близость (57% у женщин и 49% у мужчин).

Для мужчин семья определяется рождением и воспитанием детей (36% у мужчин и 29% у женщин), а также семейными традициями (34% у мужчин и 30% у женщин).

«Результаты опроса стали основой для развития нового направления работы Института демографического развития, которое будет создавать пространство и возможности для знакомств. Для этого уже создан телеграм-канал «Основано на любви», который призван развивать эмоциональную грамотность, поддерживать молодых людей в условиях информационного шума и вдохновлять их на открытое общение. В дальнейшем мы планируем проводить офлайн-мероприятия и онлайн-проекты для комплексной поддержки молодежи в важных сферах жизни», — отметил директор Института Евгений Журавлев.

Напомним, работа по стабилизации демографической ситуации в регионе ведется в соответствии с целями и задачами нового национального проекта «Семья». По решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина период с 2025-го по 2030 год также объявлен Пятилетием семьи в регионе.

Теги:
демография Нацпроект Семья
