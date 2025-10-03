Нижний Новгород принял стратегическую сессию окружного форума "Студтуризм-2025" Общество

Фото: Организаторы форума

В Нижнем Новгороде состоялась шестая стратегическая сессия в рамках окружного форума «Студтуризм-2025», собравшая более 160 участников из регионов Приволжского федерального округа. Это самое масштабное мероприятие серии, организованное Минобрнауки России и Российским государственным университетом туризма и сервиса при поддержке правительства Нижегородской области.

Участниками форума стали представители образовательных организаций, студенческих объединений, органов власти и профессионалы туриндустрии. В рамках акселерационной программы они разрабатывали концепции новых туров и совершенствовали существующие маршруты. Работа шла в трех направлениях: «научно-популярный туризм», «молодежный и студенческий туризм», «активный туризм». Такой подход позволяет охватить разные категории участников и разработать маршруты для разных целевых аудиторий.

«Развитие молодежного туризма — это возможность прикоснуться к разнообразию традиций и культуры нашей большой страны, своими глазами увидеть красоту и силу России, испытать гордость и восхищение. Это также действенный инструмент профориентации. Путешествуя по стране, знакомясь с ее научным и промышленным потенциалом, молодые люди получают уникальный опыт, который помогает им в выборе будущего профессионального пути», – отметила заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.

Программа «Студтуризм» реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. За четыре года к ней присоединилось 260 университетов из 85 регионов страны, сейчас на платформе зарегистрировано более 40 тысяч участников.

Темпы развития проекта прокомментировал заместитель полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев: «Нашей главной задачей является создание комплексной системы развития туризма — от школьных и студенческих клубов до массовых походов и международных соревнований. В ПФО успешно реализуется общественный проект «Туриада». Мы ежегодно расширяем его географию и форматы. Например, развиваем зимние виды спорта, вовлекаем новые категории молодежи и поддерживаем массовый и школьный туризм. Наша цель – сделать туризм драйвером социально-экономического развития регионов округа».

Сенатор от Нижегородской области Ольга Щетинина в рамках открытой дискуссии с участниками форума рассказала о мерах поддержки развития туризма и подчеркнула важность подготовки кадров.

«Мы понимаем, что именно высококвалифицированные специалисты – это фундамент успешной туристической отрасли. Поэтому мы уже сейчас активно внедряем программы, позволяющие студентам получать аккредитацию экскурсоводов во время обучения после успешной сдачи экзаменов. Кроме того, Агентство сохранения и развития исторической среды (АСИРИС) совместно с ведущими вузами региона реализует образовательную программу подготовки кадров «Лидеры наследия», которая формирует команды специалистов, готовых работать с туристами на муниципальном уровне», – отметила Ольга Щетинина.

Заместитель председателя правительства Нижегородской области Екатерина Солнцева рассказала о практической реализации в регионе туристических программ в рамках Десятилетия науки и технологий.

«Сегодня в регионе действует девять маршрутов, которые охватывают самые разные направления – от современных инженерных специальностей до медицины. Туры обязательно включают посещение лабораторий, производственных предприятий и музеев. Наша задача - объединить культурное наследие, потенциал, который есть в ПФО и по всей стране, с необходимыми навыками, компетенциями и сделать наши туры максимально насыщенными и интересными», - сообщила она.

В рамках форума участники смогли увидеть элементы данных маршрутов. Гости города посетили организации, входящие в маршруты научно-популярного туризма: новые лаборатории Нижегородского технического университета имени Р.Е. Алексеева и производственную площадку компании «Фолипласт», специализирующуюся на аддитивных технологиях.

Ключевым результатом работы сессии стали конкретные проекты маршрутов, созданные в партнерстве с отраслевыми экспертами, а также рекомендации по совершенствованию туристических продуктов, предложенные экспертами Российского государственного университета туризма и сервиса.

Созданные региональными группами проекты будут доработаны и представлены на финальном мероприятии серии акселераторов в Москве в конце 2025 года, а также станут доступны школьникам, студентам и молодым специалистам.

Напомним, период с 2022-го по 2031 год Указом Президента РФ Владимира Путина объявлен Десятилетием науки и технологий в России. Основные задачи Десятилетия – привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение информированности россиян о достижениях и перспективах отечественной науки. Со всей актуальной информацией о проекте и его инициативах можно ознакомиться на сайте: наука.рф.