Три образовательных кластера по машиностроению создано в Нижегородской области Общество

Фото: министерство образования и науки Нижегородской области

Сразу три образовательно- производственных кластера отрасли «Машиностроение» начали свою работу в 2025 году в Нижегородской области, сообщили в облправительстве.

Кластеры созданы на базе Дзержинского техническом колледжа, Павловского автомеханического техникума имени И.И. Лепсе и Нижегородского индустриального колледжа в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Участие в федпроекте позволило получить средства на капитальный ремонт помещений, обновление учебно-производственного оборудования и модернизацию образовательных программ.

«Федеральная программа «Профессионалитет» дает прекрасную возможность колледжам и техникумами стать современными, передовыми образовательными организациями. Особое внимание здесь уделяется взаимодействию с работодателями. Цель каждого студента — освоить востребованную на рынке труда профессию и получить хорошо оплачиваемую работу. В «Профессионалитете» это стало возможным: образовательные программы разрабатываются совместно с работодателями, что означает, что выпускник, придя на работу, будет обладать всеми необходимыми навыками и умениями для бесшовного перехода от обучения к трудовой деятельности», — сказал министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

В рамках федеральной программы в 2025 году в Дзержинском техническом колледже появилось 11 новых образовательных пространств, которые оснащены новым оборудованием, технологическими программными продуктами. Капитальный ремонт проведен в учебно-производственных мастерских.

В итоге здесь в сентябре сели за парты 350 студентов, которые получат образование согласно программе «Профессионалитет» по девяти специальностям.

«У нас появились новые возможности взаимодействия с предприятиями – это переподготовка и аттестация сотрудников в сокращенные сроки на базе колледжа, а также организация стажировок для педагогов в цехах предприятий-партнеров, где они осваивают современные производственные технологии», - сказала директор Дзержинского технического колледжа Наталия Сильвеструк.

В Нижегородском индустриальном техникуме сегодня учатся 425 студентов по шести обновленным образовательным программам «Профессионалитета».

«Благодаря федеральной программе мы радикально обновили лабораторную и производственную базу. Поступило новейшее оборудование, идентичное тому, что действует на наших предприятиях-партнерах. Это значит, что студенты теперь отрабатывают практические навыки на современных станках. Фактически мы смогли перенести фрагмент реального производства в учебные мастерские. Мы перестаем быть просто колледжем в классическом понимании. Теперь мы – ядро отраслевого кластера, единая экосистема «колледж – предприятие». Это меняет абсолютно всё: от скорости принятия решений до атмосферы. Ребята видят прямую связь между тем, что они изучают, и своей будущей карьерой. У них появляется мотивация другого уровня», - сказал директор Нижегородского индустриального колледжа Александр Аникиец.

На территории Павловского автомеханического техникума им. И.И. Лепсе в рамках федеральной программы «Профессионалитет» студенты будут проходить обучение по 11 специальностям. Здесь учатся по новым образовательным программам 350 студентов, в планах у колледжа к 2027 году принять 1050 студентов по программам «Профессиналитет».

«Вместе с автобусным заводом мы обсудили, какие компетенции нужны прямо сейчас, а какие — в ближайшие 5 лет. На основе их требований обновили рабочие программы, вводили модули, усиливали практику. Так появился настоящий диалог: образование перестало готовить «вообще специалистов», мы готовим специалистов для конкретного предприятия и отрасли», - поделился директор Павловского автомеханического техникума им. И.И. Лепсе Альбина Иванова.

Во всех трех образовательных организациях обновили мастерские и учебные классы для теоретических занятий.

В общей сложности на капитальный ремонт и современное оснащение этих учреждений среднего профессионального образования было направлено около 600 млн рублей из федерального и регионального бюджетов, а также в виде вложений опорных предприятий Нижегородской области.

Напомним, на сегодняшний день в Нижегородской области создано 16 кластеров по проекту «Профессионалитет», из которых шесть - в 2025 году. Развитие среднего профессионального образования является одним из приоритетов национального проекта «Молодежь и дети».

Новый национальный проект реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина с 2025 года. Он включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».