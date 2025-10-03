Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
03 октября 2025 19:19Три образовательных кластера по машиностроению создано в Нижегородской области
03 октября 2025 18:1584% молодых россиян выбирают семью как главную ценность
03 октября 2025 18:00Суд обязал нижегородца выплатить более 1,9 млн рублей за ущерб почве
03 октября 2025 17:54Екатерина Лебедева: “Уроки прошлого напоминают, как важно единство тыла и фронта”
03 октября 2025 17:50Более 52 млн рублей выделят на работы для продления метро в Сормове
03 октября 2025 17:38Учёные, политики и духовенство обсудили роль ополчения 1612 года в Нижнем Новгороде
03 октября 2025 17:00Нижний Новгород принял стратегическую сессию окружного форума "Студтуризм-2025"
03 октября 2025 16:44Нижегородских родителей и педагогов приглашают на бесплатные встречи с психологом
03 октября 2025 16:35Более 6000 скважин пробурили для новых станций нижегородского метро
03 октября 2025 16:14Какие сервисы доступны в Нижегородской области без интернета 
Общество

Три образовательных кластера по машиностроению создано в Нижегородской области

03 октября 2025 19:19 Общество
Три образовательных кластера по машиностроению создано в Нижегородской области

Фото: министерство образования и науки Нижегородской области

Сразу три образовательно-производственных кластера отрасли «Машиностроение» начали свою работу в 2025 году в Нижегородской области, сообщили в облправительстве. 

Кластеры созданы на базе Дзержинского техническом колледжа, Павловского автомеханического техникума имени И.И. Лепсе и Нижегородского индустриального колледжа в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Участие в федпроекте позволило получить средства на капитальный ремонт помещений, обновление учебно-производственного  оборудования и модернизацию образовательных программ.

«Федеральная программа «Профессионалитет» дает прекрасную возможность колледжам и техникумами стать современными, передовыми образовательными организациями. Особое внимание здесь уделяется взаимодействию с работодателями. Цель каждого студента — освоить востребованную на рынке труда профессию и получить хорошо оплачиваемую работу. В «Профессионалитете» это стало возможным: образовательные программы разрабатываются совместно с работодателями, что означает, что выпускник, придя на работу, будет обладать всеми необходимыми навыками и умениями для бесшовного перехода от обучения к трудовой деятельности», — сказал министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

В рамках федеральной программы в 2025 году в Дзержинском техническом колледже появилось 11 новых образовательных пространств, которые оснащены новым оборудованием, технологическими  программными  продуктами.  Капитальный ремонт проведен в учебно-производственных мастерских.

В итоге здесь в сентябре сели за парты 350 студентов, которые получат образование согласно программе «Профессионалитет» по девяти специальностям.

«У нас появились новые возможности взаимодействия с предприятиями – это переподготовка и аттестация сотрудников в сокращенные сроки на базе колледжа, а также организация стажировок для педагогов в цехах предприятий-партнеров, где они осваивают современные производственные технологии», - сказала директор Дзержинского технического колледжа Наталия Сильвеструк.

В Нижегородском индустриальном техникуме сегодня учатся 425 студентов по шести обновленным образовательным программам «Профессионалитета».

«Благодаря федеральной программе мы радикально обновили лабораторную и производственную базу. Поступило новейшее оборудование, идентичное тому, что действует на наших предприятиях-партнерах. Это значит, что студенты теперь отрабатывают практические навыки на  современных станках. Фактически мы смогли перенести фрагмент реального производства в учебные мастерские.  Мы перестаем быть просто колледжем в классическом понимании. Теперь мы – ядро отраслевого кластера, единая экосистема «колледж – предприятие». Это меняет абсолютно всё: от скорости принятия решений до атмосферы. Ребята видят прямую связь между тем, что они изучают, и своей будущей карьерой. У них появляется мотивация другого уровня», - сказал директор Нижегородского индустриального колледжа Александр Аникиец.

На территории Павловского автомеханического техникума им. И.И. Лепсе в рамках федеральной программы «Профессионалитет» студенты будут проходить обучение по 11 специальностям.  Здесь учатся по новым образовательным программам 350 студентов, в планах у колледжа к 2027 году принять 1050 студентов по программам «Профессиналитет».

«Вместе с автобусным заводом мы обсудили, какие компетенции нужны прямо сейчас, а какие — в ближайшие 5 лет. На основе их требований обновили рабочие программы, вводили модули, усиливали практику. Так появился настоящий диалог: образование перестало готовить «вообще специалистов», мы готовим специалистов для конкретного предприятия и отрасли», - поделился директор Павловского автомеханического техникума им. И.И. Лепсе Альбина Иванова.

Во всех трех образовательных организациях обновили мастерские и учебные классы для теоретических занятий.

В общей сложности на капитальный ремонт и современное оснащение этих учреждений среднего профессионального образования было направлено около 600 млн рублей из федерального и регионального бюджетов, а также в виде вложений опорных предприятий Нижегородской области.

Напомним, на сегодняшний день в Нижегородской области создано 16 кластеров по проекту «Профессионалитет», из которых шесть - в 2025 году. Развитие среднего профессионального образования является одним из приоритетов национального проекта «Молодежь и дети».

Новый национальный проект реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина с 2025 года. Он включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автомобили Нацпроект Образование
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных