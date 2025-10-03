Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
03 октября 2025 19:04Нижегородцы могут вступить в программу долгосрочных сбережений через "Госуслуги"
03 октября 2025 18:32Нижегородский изготовитель пищевой продукции увеличит выработку на 12%
03 октября 2025 15:57Нижегородский "Сокол" начал сборку первого подкилевого отсека самолета МС-21-310
03 октября 2025 15:45Более 90 предпринимателей приняли участие в конференции "Мой бизнес 360" в Кстове
03 октября 2025 15:04В Минсельхозе опровергли сообщения о дефиците сахарной свёклы
03 октября 2025 12:58ВТБ: рынок автокредитов в сентябре вырос на 17%
03 октября 2025 07:00Россиян ждет скачок цен на сахар
02 октября 2025 15:13Нижегородцы потратили на лекарства почти 26 млрд рублей
02 октября 2025 12:55Каждый пятый пенсионер в Нижегородской области продолжает работать
02 октября 2025 11:33Замгубернатора Егор Поляков встретился с нижегородским бизнес-сообществом
Экономика

Нижегородский изготовитель пищевой продукции увеличит выработку на 12%

03 октября 2025 18:32 Экономика
Нижегородский изготовитель пищевой продукции увеличит выработку на 12%

Фото: предприятие-участник нацпроекта

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками предприятия ООО «Фрешмаркет» (Нижний Новгород) подвели предварительные итоги внедрения инструментов федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» на предприятии.

Компания специализируется на производстве пищевой продукции, в частности солений и квашений, маринадов и салатов.

Специалисты регионального центра компетенций работают на предприятиях-участниках федерального проекта в течение шести месяцев. После трех месяцев проходит День информирования, на котором эксперты РЦК подводят итоги и презентуют планы на вторую часть проекта.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в качестве пилотного потока был выбран процесс производства моркови по-корейски. Доля продажи этой продукции составляет 20% в выручке компании.

«Специалисты РЦК совместно с рабочей группой проанализировали процессы на предприятии и выявили 29 проблем в потоке, среди которых – ожидания и простои машины в цехе чистки моркови, затраты времени на передачу продукции между цехами и на ремонт оборудования. По каждому из этих пунктов были предложены решения, разработан план мероприятий. Внедрение предложений специалистов РЦК и команды пилотного проекта компании позволит увеличить выработку на предприятии на 12 процентов», - рассказал Максим Черкасов.

Эксперты РЦК обучили бережливым технологиям девять сотрудников предприятия, а сейчас готовят двух внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег.

Сейчас в Нижегородской области инструменты федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» внедряют 25 производителей продуктов питания. Всего участниками федпроекта являются 298 региональных компаний.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. С 2019-го по 2024 год подобная мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года реализуется в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии 8 (800) 301-29-94. 

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Продовольствие Промышленность
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных