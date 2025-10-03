Нижегородский изготовитель пищевой продукции увеличит выработку на 12% Экономика

Фото: предприятие-участник нацпроекта

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками предприятия ООО «Фрешмаркет» (Нижний Новгород) подвели предварительные итоги внедрения инструментов федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» на предприятии.

Компания специализируется на производстве пищевой продукции, в частности солений и квашений, маринадов и салатов.

Специалисты регионального центра компетенций работают на предприятиях-участниках федерального проекта в течение шести месяцев. После трех месяцев проходит День информирования, на котором эксперты РЦК подводят итоги и презентуют планы на вторую часть проекта.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в качестве пилотного потока был выбран процесс производства моркови по-корейски. Доля продажи этой продукции составляет 20% в выручке компании.

«Специалисты РЦК совместно с рабочей группой проанализировали процессы на предприятии и выявили 29 проблем в потоке, среди которых – ожидания и простои машины в цехе чистки моркови, затраты времени на передачу продукции между цехами и на ремонт оборудования. По каждому из этих пунктов были предложены решения, разработан план мероприятий. Внедрение предложений специалистов РЦК и команды пилотного проекта компании позволит увеличить выработку на предприятии на 12 процентов», - рассказал Максим Черкасов.

Эксперты РЦК обучили бережливым технологиям девять сотрудников предприятия, а сейчас готовят двух внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег.

Сейчас в Нижегородской области инструменты федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» внедряют 25 производителей продуктов питания. Всего участниками федпроекта являются 298 региональных компаний.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. С 2019-го по 2024 год подобная мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года реализуется в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии 8 (800) 301-29-94.

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.