Евгений Люлин: "Отремонтированная школа может и должна стать гордостью города"

03 октября 2025 17:13 Политика
Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Нижегородской области

3 октября в городе Лысково спикер регионального парламента Евгений Люлин встретился со старшеклассниками школы №2. В этом году образовательное учреждение открылось после капитального ремонта. Спикер ЗСНО ответил на вопросы учеников, где одной из главных тем обсуждения стал вопрос о роли педагога в формировании личности и качествах человека, которые помогают стать ему успешным. 

Во время «разговоров о важном» Евгений Люлин поделился со школьниками жизненными принципами, которые, по его мнению, позволяют добиться успеха в любой из выбранных профессий. Председатель Законодательного собрания Нижегородской области подчеркнул, что перед ребятами сейчас стоит очень непростая задача – сделать правильный выбор профессии. Он рассказал о том, как важно найти дело в жизни, которое будет приносить удовольствие и сделает профессионалом.

«Я постарался донести выпускникам те правила, в которые сам верю и которым следую. Мы поговорили о том, что каждый должен нести ответственность за себя и своих близких. Помнить, что каждый должен сам добиваться поставленных целей, а не рассчитывать на случай. Кроме того, нужно помнить, что нет нерешаемых проблем. Никто не говорит, что будет легко. В моменте часто кажется, что выхода нет и это конец, но поддаваться паническим настроениям глупо и неправильно. Нерешаемые проблемы есть у тех, кто боится что-то встать и делать», – отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Также после встречи спикер регионального парламента вместе с директором школы Ольгой Анисимовой осмотрели отремонтированные помещения школы. Работы проводились в течение 2024-2025 годов. Отремонтирован фасад здания, заменены окна и двери, обновлены коммуникации, пожарная сигнализация и системы безопасности. Абсолютно новый облик приобрели классы, коридоры, спортивный зал, пищеблок и санузлы. Так же было закуплено новое оборудование для занятий на уроках. На данный момент завершаются работы по благоустройству территории вокруг здания школы. На стадии завершения работы на футбольном поле и строительство беговой дорожки. Общая сумма контракта на капитальный ремонт учреждения составила более 186 млн рублей.

«Во время проведения ремонта мы сталкивались со многими трудностями. Но изначально поставили перед собой цель прийти к максимальному результату и считаю, что мы его достигли. Вникал лично во все мелочи, поэтому знаком уже с каждым уголком этой школы. Сегодня пообщался с поварами. Хвалят технику, которая избавила их от ручного труда. Вроде ерунда, но из этого тоже складывается общая добрая атмосфера школы, куда хочется приходить и детям, и учителям, и персоналу. Уверен, что отремонтированная школа №2 может и должна стать гордостью Лыскова», – подчеркнул председатель Законодательного собрания Нижегородской области.

Отметим, что общеобразовательная школа № 2 на сегодняшний день входит в ТОП 10 лучших школ Нижегородской области по результатам ЕГЭ по математике профильного уровня. В 2024-2025 учебном году школа выпустила 13 медалистов.

Евгений Люлин Законодательное собрание Школы
