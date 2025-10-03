Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Учёные, политики и духовенство обсудили роль ополчения 1612 года в Нижнем Новгороде

03 октября 2025 17:38 Общество

Учёные, политики и духовенство обсудили роль ополчения 1612 года в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

В Нижнем Новгороде стартовала Международная научно-практическая конференция (16+), посвященная переосмыслению исторических событий, связанных с Днем народного единства и Народным ополчением 1612 года. Мероприятие объединило более 100 ведущих историков, политологов и социологов со всей России и 5 зарубежных стран.

"События 1612 года являются неисчерпаемым источником знаний о глубинных смыслах нашей исторической самоидентификации и нуждаются в серьёзном осмыслении с позиций современных знаний об истории. Уверен, что конференция станет площадкой для заинтересованного и серьёзного научного диалога, представляющего интерес как для специалистов, так и для широкого круга интересующихся историей", - отметил в приветствии к участникам конференции помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Площадкой для научного диалога стал Нижегородский институт управления Президентской академии, выступивший одним из ключевых организаторов конференции

Директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева подчеркнула, что в этом году День народного единства будет отмечаться уже в двадцатый раз. По её словам, именно этот рубеж позволяет по-новому осмыслить значение праздника, его ценности и исторический контекст.

Организаторами конференции также выступили Корпоративный университет правительства Нижегородской области, АНО "Нижегородское землячество", Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН и региональное отделение Российского военно-исторического общества.

На конференции обсуждаются новые источники по истории Смутного времени, роль Русской Православной Церкви в формировании ополчения, значение женского вклада в события XVII века, а также вопросы патриотического воспитания, сохранения исторической памяти и идентичности в условиях цифровой эпохи.

Митрополит Георгий в своём выступлении отметил, что история России во многом неотделима от истории православия. По его словам, именно религиозное сознание стало решающим фактором в объединении народа, а 4 ноября следует воспринимать как День Победы 1612 года.

Особое внимание участники уделили обсуждению того, как формировать у молодежи чувство сопричастности к подвигу предков через личные истории, искусство, кино и семейные традиции.

По завершении конференции будет издан сборник докладов, на основе которого планируется разработка методических рекомендаций для органов власти по содержательному наполнению празднования Дня народного единства.

История РАНХиГС РПЦ
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных