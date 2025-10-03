Учёные, политики и духовенство обсудили роль ополчения 1612 года в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

В Нижнем Новгороде стартовала Международная научно-практическая конференция (16+), посвященная переосмыслению исторических событий, связанных с Днем народного единства и Народным ополчением 1612 года. Мероприятие объединило более 100 ведущих историков, политологов и социологов со всей России и 5 зарубежных стран.

"События 1612 года являются неисчерпаемым источником знаний о глубинных смыслах нашей исторической самоидентификации и нуждаются в серьёзном осмыслении с позиций современных знаний об истории. Уверен, что конференция станет площадкой для заинтересованного и серьёзного научного диалога, представляющего интерес как для специалистов, так и для широкого круга интересующихся историей", - отметил в приветствии к участникам конференции помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Площадкой для научного диалога стал Нижегородский институт управления Президентской академии, выступивший одним из ключевых организаторов конференции

Директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева подчеркнула, что в этом году День народного единства будет отмечаться уже в двадцатый раз. По её словам, именно этот рубеж позволяет по-новому осмыслить значение праздника, его ценности и исторический контекст.

Организаторами конференции также выступили Корпоративный университет правительства Нижегородской области, АНО "Нижегородское землячество", Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН и региональное отделение Российского военно-исторического общества.

На конференции обсуждаются новые источники по истории Смутного времени, роль Русской Православной Церкви в формировании ополчения, значение женского вклада в события XVII века, а также вопросы патриотического воспитания, сохранения исторической памяти и идентичности в условиях цифровой эпохи.

Митрополит Георгий в своём выступлении отметил, что история России во многом неотделима от истории православия. По его словам, именно религиозное сознание стало решающим фактором в объединении народа, а 4 ноября следует воспринимать как День Победы 1612 года.

Особое внимание участники уделили обсуждению того, как формировать у молодежи чувство сопричастности к подвигу предков через личные истории, искусство, кино и семейные традиции.

По завершении конференции будет издан сборник докладов, на основе которого планируется разработка методических рекомендаций для органов власти по содержательному наполнению празднования Дня народного единства.