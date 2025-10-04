План "Ковер" вводили в нижегородском аэропорту Общество

В ночь на 4 октября в международном аэропорту Нижнего Новгорода имени Чкалова временно ограничили вылет и прием воздушных судов.

Как сообщили в Росавиации, план "Ковер" был введен в 02:05. Эти меры действовали до 07:00 утра.

В ведомстве пояснили, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что правила безопасности в случае атаки беспилотных летательных аппаратов напомнили нижегородцам.