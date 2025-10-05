Опубликован график проведения ярмарок "Покупай нижегородское" в октябре Экономика

Фото: минпроторг Нижегородской области

В октябре на территории Нижегородской области состоятся 13 ярмарок проекта "Покупайте нижегородское". Торговые площадки развернутся в десяти муниципальных образованиях региона. Принять участие в мероприятиях приглашаются местные предприниматели и самозанятые.

Как пояснил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, такие ярмарки предоставляют бизнесу дополнительную возможность представить свои товары широкой аудитории и расширить круг покупателей. При этом жители области могут приобрести продукцию по доступным ценам — напрямую от производителей. По словам министра, проведение ярмарок приурочено, в том числе, к праздничным и культурным событиям в районах, а торговые места предоставляются бесплатно администрациями на местах.

С начала 2025 года в регионе уже прошло 209 ярмарок "Покупайте нижегородское", до конца года запланировано ещё 26.

Максим Черкасов отметил, что в октябре больше всего ярмарок состоится в Сеченовском и Большеболдинском округах. Там, как и на других площадках, будет представлен широкий ассортимент — от продуктов питания до изделий народных промыслов и товаров ручной работы.

График проведения ярмарок формируется на основе предложений, поступающих от муниципальных администраций, и может корректироваться ежемесячно.

График проведения ярмарок:

Для того чтобы получить бесплатное торговое место, предпринимателям и самозанятым необходимо обратиться в администрацию соответствующего муниципального или городского округа. Полный список предстоящих ярмарок и контактные данные ответственных лиц размещены на сайте министерства промышленности Нижегородской области.

Дополнительную информацию о региональных и федеральных мерах поддержки бизнеса можно получить в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф). Центр функционирует в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", и оказывает консультации в том числе через горячую линию. Телефон: 8 (800) 301-29-94 — звонок бесплатный.

Напомним, нацпроект направлен на формирование новой модели экономического роста и включает несколько ключевых федеральных инициатив. Среди них — развитие малого и среднего бизнеса, повышение производительности труда, стимулирование инвестиций, поддержка низкоуглеродного развития, а также совершенствование государственной статистической и аналитической системы.