Экономика

Нижегородцам озвучили прогноз ЦБ по ставке на 2026 год

05 октября 2025 11:01 Экономика
Нижегородцам озвучили прогноз ЦБ по ставке на 2026 год

Фото: Центральный банк России

Банк России рассматривает возможность поэтапного снижения ключевой ставки в 2026 году при условии ослабления инфляционного давления. Об этом, по данным GiperNN, сообщила заместитель начальника Волго-Вятского главного управления Центробанка Екатерина Богопольская в ходе Поволжского конгресса "Золотая пора рынка недвижимости". 

По словам представителя регулятора, в случае благоприятной макроэкономической ситуации средний уровень ключевой ставки в 2026 году может оказаться в пределах 12-13%.

Центробанк продолжает придерживаться цели довести уровень инфляции до 4% к 2026 году. В рамках борьбы с ее ростом в последние два года проводилась жесткая денежно-кредитная политика. Так, осенью 2024 года ключевая ставка была повышена до исторического максимума в 21% годовых.

С июня 2025 года начался постепенный разворот: ставка начала снижаться и на текущий момент составляет 17% годовых.

Как отметила Богопольская, инфляция замедлилась до 8,1% в годовом выражении по итогам августа. Этот результат оценивается как позитивный сигнал, однако дальнейшие шаги ЦБ будут зависеть от комплекса экономических факторов.

При этом она подчеркнула, что банки снижали процентные ставки по своим продуктам быстрее и заметнее, чем происходило снижение ключевой ставки.

"Не только ее уровень влияет на условия кредитования", — резюмировала представитель Банка России.

Ранее экономист объяснил, чего ждать нижегородцам после снижения ключевой ставки. 

Ранее экономист объяснил, чего ждать нижегородцам после снижения ключевой ставки.

