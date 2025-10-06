Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Общество

Нижегородские врачи спасли зрение более 200 пациентов с разрывом сетчатки

06 октября 2025 10:07 Общество
Нижегородские врачи спасли зрение более 200 пациентов с разрывом сетчатки

Фото: Кира Мишина

С начала 2025 года офтальмологи Нижегородской областной клинической больницы имени Семашко провели более 200 операций пациентам с разрывом сетчатки. Об этом сообщает телеграм-канал "Бокал прессека".

Макулярный разрыв — это повреждение в центральной области сетчатки, отвечающей за четкость и детализацию зрения.

Главный симптом заболевания — резкое ухудшение центрального зрения. Изображение становится искаженным, линии выглядят неровными, а в центре поля зрения появляется темное пятно.
Причины возникновения макулярного разрыва до конца не изучены. Однако чаще всего патология встречается у женщин в возрасте от 45 до 65 лет.

Иногда разрыв выявляют случайно. Например, при закрытии здорового глаза пациент внезапно замечает искажения на другом.

За этот год офтальмохирурги НОКБ  выполнили около двухсот операций при сквозных макулярных разрывах. Современный офтальмологический микроскоп позволяет проводить такие вмешательства без боли и всего за полчаса. Чтобы закрыть отверстие в макуле, врачи используют биоклей, созданный из плазмы крови пациента, обогащенной тромбоцитами.

Ранее сообщалось, что нижегородские врачи пришили мужчине отрезанную пилой руку.

