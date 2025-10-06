План "Ковер" отменили в нижегородском аэропорту Общество

В нижегородском аэропорту сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, введенный ночью 6 октября. Об этом сообщили в Росавиации.

Напомним, что план "Ковер" вводился из-за угрозы атаки БПЛА.

По данным Минобороны, за ночь в Нижегородской области были ликвидированы 20 вражеских беспилотников. Как уточнил глава региона Глеб Никитин, атака БПЛА была отражена в районе дзержинской промзоны. В результате падения обломков пострадал один человек.

Сообщалось, что прокуратура контролирует соблюдение прав дзержинцев после атаки БПЛА.