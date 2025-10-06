Раздетого неадекватного мужчину задержали в Канавинском районе Происшествия

Раздетый мужчина в неадекватном состоянии привлек внимание полиции в Канавинском районе, сообщили в пресс-службе управления МВД по Нижегородской области.

По имеющейся информации, странный человек пытался скрыться от правоохранителей. Но его догнали, задержали, а после отправили в медучреждение для оказания квалифицированной помощи.

Напомним, 3 октября полицейские задержали на улице Коновалова (Сормово) пьяного мужчину с пневматической винтовкой, который перепугал прохожих.