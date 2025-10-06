Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Качество теплоснабжения улучшилось у 1,3 тысячи жителей Нижнего Новгорода

Качество теплоснабжения улучшилось у 1,3 тысячи жителей Нижнего Новгорода

Нижегородская область обновляет объекты теплоснабжения по программе Фонда развития территорий. 

В частности, в Нижнем Новгороде заменены 36 участков тепловых сетей общей протяженностью около 11 км. Это повысило качество теплоснабжения для 1,3 тысячи жителей города.

С момента запуска программы в 2023 году в регионе модернизировано и проложено 73,6 км сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также построена новая котельная в Лыскове.
Благодаря этим работам качество коммунальных услуг улучшилось для более чем 80 тысячи человек.

Оператором программы является Фонд развития территорий.

Ранее выяснилось, что на переселение нижегородцев из аварийного жилья выделили еще 1,8 млрд рублей.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных