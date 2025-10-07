Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
07 октября 2025 10:57Вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет — Роспотребнадзор
07 октября 2025 10:18Психолог Шамшурина рассказала, как сохранить психическое здоровье
07 октября 2025 09:57Сто лет — не предел: названо число долгожителей в Нижегородской области
07 октября 2025 09:35Число POS-терминалов в Нижегородской области перевалило за 110 тысяч
07 октября 2025 07:52Нижегородский аэропорт возобновил работу после закрытия из-за угрозы БПЛА
06 октября 2025 19:43Маршрут нижегородского автобуса А-85 хотят продлить
06 октября 2025 19:03Нижегородский минград утвердил строительство научного центра у метромоста
06 октября 2025 18:45Глеб Никитин провел заседание совета нижегородского отделения РВИО
06 октября 2025 18:29Нижегородцам рассказали, будут ли лишать прав за запачкавшийся зимой номер
06 октября 2025 18:18Подъемники свяжут Черниговскую набережную с ИТ-кампусом в Нижнем Новгороде
Общество

Психолог Шамшурина рассказала, как сохранить психическое здоровье

07 октября 2025 10:18 Общество
Психолог Шамшурина рассказала, как сохранить психическое здоровье

Фото: Анастасия Назарова

Психическое здоровье – такая же важная составляющая человеческой жизни, как и физическое. Оно дано каждому человеку от рождения, но на протяжении жизни мы можем как укреплять, так и подрывать его. О том, какие факторы поддерживают устойчивость психики, а какие, напротив, разрушают ее, рассказала медицинский психолог Светлана Шамшурина.

Сон и режим дня – основа внутреннего равновесия

По словам специалиста, ключевым условием психического благополучия является правильный режим сна и бодрствования. Ночной сон должен длиться не менее семи-восьми часов. Засыпать важно до полуночи – в идеале, когда середина сна приходится на промежуток между нулём и двумя часами ночи. Организм должен просыпаться естественным образом, без резкого пробуждения от будильника.

Если в течение дня появляется желание немного поспать, не стоит этому противиться, ведь краткий дневной сон продолжительностью до двух часов поможет восстановить силы. Однако, подчеркивает психолог, спать вечером, особенно с 17 до 19 часов, нежелательно: это сбивает биологические ритмы.

Движение и отдых

Светлана Шамшурина отмечает, что для психического здоровья крайне важно сочетать умственные и физические нагрузки. Регулярная физическая активность помогает поддерживать баланс процессов возбуждения и торможения в нервной системе, улучшает кровообращение и обмен нейромедиаторов – дофамина, серотонина, норадреналина.

Еще в древности заметили, что люди, занятые физическим трудом, быстрее восстанавливались после психических заболеваний. Самый доступный способ профилактики – ежедневные занятия физкультурой, хотя бы по 30 минут дважды в день.

Не менее важно уделять внимание отдыху. Даже если работа не сопровождается стрессом, организму необходимо время для перезагрузки. Достаточно делать короткие перерывы каждые час-два и выделять хотя бы один день в неделю на полноценный отдых.

Внутренний рост и удовлетворение потребностей

Психолог подчеркивает: духовное развитие – важный ресурс психической устойчивости. Размышления о добре и зле, поиски смысла жизни, принятие неизбежности смерти, вопросы веры – все это помогает человеку осознанно относиться к жизни и укреплять внутренний мир.

Кроме того, человек должен реализовывать естественные, здоровые потребности: общение, труд, обучение, семью, интимную жизнь, получение удовольствия. Игнорирование этих сфер или их искажение отрицательно сказываются на психике.

Еще Светлана Шамшурина опровергла распространенное мнение, что стресс нужно полностью исключить из жизни. По ее словам, кратковременный стресс, наоборот, помогает адаптироваться и укрепляет психику. Опасен только хронический стресс, когда организм длительное время находится в состоянии напряжения.

Что разрушает психическое здоровье

По словам специалиста, вред психике наносят все противоположные вышеописанным факторам – нарушение режима сна, отсутствие физической активности, дефицит отдыха и избегание стрессовых ситуаций.

Кроме того, негативное влияние оказывают:

• употребление психоактивных веществ. Даже небольшие дозы алкоголя вредят нервной системе, а курение истощает процессы возбуждения в мозге;

• употребление наркотиков, которые вызывают искусственные психические расстройства – от депрессии до шизофрении;

• информационные перегрузки. Избыток новой информации сначала вызывает перевозбуждение, а затем истощение нервной системы;

• ложь, одиночество, разрушительные отношения и игнорирование собственных потребностей;

• отказ от профилактических медицинских осмотров.

Отдельно Шамшурина обратила внимание на то, что болезни внутренних органов напрямую влияют на психическое состояние. Сахарный диабет, гипертония, онкологические заболевания нарушают работу сосудов и нейронов мозга, а потому сказываются на психике. Поэтому важно своевременно выявлять и лечить соматические заболевания. Не менее опасны и прямые повреждения мозга – черепно-мозговые травмы, инсульты, инфаркты мозга. Они разрушают нейроны, что неизбежно отражается на психическом состоянии человека.

Ранее психолог посоветовал нижегородцам дышать и слушать подкасты в пробках. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Медицина и здоровье психология
Поделиться:
Новости по теме
08 сентября 2025 16:57Психолог Гилева объяснила, что не так с идеей о "короткой пятнице"
29 августа 2025 09:47Психолог дал советы, как без стресса влиться в работу после отпуска
02 августа 2025 12:17Нижегородская область запускает стратегию психологической поддержки в сфере спорта
17 июля 2025 18:00Бесплатная психологическая поддержка теперь доступна нижегородцам
23 июня 2025 19:42Киберпсихологи ННГУ открыли новый эффект от совместного просмотра фильмов
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных