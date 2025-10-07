Психолог Шамшурина рассказала, как сохранить психическое здоровье Общество

Фото: Анастасия Назарова

Психическое здоровье – такая же важная составляющая человеческой жизни, как и физическое. Оно дано каждому человеку от рождения, но на протяжении жизни мы можем как укреплять, так и подрывать его. О том, какие факторы поддерживают устойчивость психики, а какие, напротив, разрушают ее, рассказала медицинский психолог Светлана Шамшурина.

Сон и режим дня – основа внутреннего равновесия

По словам специалиста, ключевым условием психического благополучия является правильный режим сна и бодрствования. Ночной сон должен длиться не менее семи-восьми часов. Засыпать важно до полуночи – в идеале, когда середина сна приходится на промежуток между нулём и двумя часами ночи. Организм должен просыпаться естественным образом, без резкого пробуждения от будильника.

Если в течение дня появляется желание немного поспать, не стоит этому противиться, ведь краткий дневной сон продолжительностью до двух часов поможет восстановить силы. Однако, подчеркивает психолог, спать вечером, особенно с 17 до 19 часов, нежелательно: это сбивает биологические ритмы.

Движение и отдых

Светлана Шамшурина отмечает, что для психического здоровья крайне важно сочетать умственные и физические нагрузки. Регулярная физическая активность помогает поддерживать баланс процессов возбуждения и торможения в нервной системе, улучшает кровообращение и обмен нейромедиаторов – дофамина, серотонина, норадреналина.

Еще в древности заметили, что люди, занятые физическим трудом, быстрее восстанавливались после психических заболеваний. Самый доступный способ профилактики – ежедневные занятия физкультурой, хотя бы по 30 минут дважды в день.

Не менее важно уделять внимание отдыху. Даже если работа не сопровождается стрессом, организму необходимо время для перезагрузки. Достаточно делать короткие перерывы каждые час-два и выделять хотя бы один день в неделю на полноценный отдых.

Внутренний рост и удовлетворение потребностей

Психолог подчеркивает: духовное развитие – важный ресурс психической устойчивости. Размышления о добре и зле, поиски смысла жизни, принятие неизбежности смерти, вопросы веры – все это помогает человеку осознанно относиться к жизни и укреплять внутренний мир.

Кроме того, человек должен реализовывать естественные, здоровые потребности: общение, труд, обучение, семью, интимную жизнь, получение удовольствия. Игнорирование этих сфер или их искажение отрицательно сказываются на психике.

Еще Светлана Шамшурина опровергла распространенное мнение, что стресс нужно полностью исключить из жизни. По ее словам, кратковременный стресс, наоборот, помогает адаптироваться и укрепляет психику. Опасен только хронический стресс, когда организм длительное время находится в состоянии напряжения.

Что разрушает психическое здоровье

По словам специалиста, вред психике наносят все противоположные вышеописанным факторам – нарушение режима сна, отсутствие физической активности, дефицит отдыха и избегание стрессовых ситуаций.

Кроме того, негативное влияние оказывают:

• употребление психоактивных веществ. Даже небольшие дозы алкоголя вредят нервной системе, а курение истощает процессы возбуждения в мозге;

• употребление наркотиков, которые вызывают искусственные психические расстройства – от депрессии до шизофрении;

• информационные перегрузки. Избыток новой информации сначала вызывает перевозбуждение, а затем истощение нервной системы;

• ложь, одиночество, разрушительные отношения и игнорирование собственных потребностей;

• отказ от профилактических медицинских осмотров.

Отдельно Шамшурина обратила внимание на то, что болезни внутренних органов напрямую влияют на психическое состояние. Сахарный диабет, гипертония, онкологические заболевания нарушают работу сосудов и нейронов мозга, а потому сказываются на психике. Поэтому важно своевременно выявлять и лечить соматические заболевания. Не менее опасны и прямые повреждения мозга – черепно-мозговые травмы, инсульты, инфаркты мозга. Они разрушают нейроны, что неизбежно отражается на психическом состоянии человека.

