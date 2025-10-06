Нижегородцам рассказали, будут ли лишать прав за запачкавшийся зимой номер Общество

Фото: Александр Воложанин

Российских водителей предупредили о возможности потерять права за сокрытие номера автомобиля. О том, кто может столкнуться с такой проблемой и как её избежать, рассказал автомобильный журналист Пётр Баканов телеканалу "360".

По его словам, действующий Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) чаще всего не защищает интересы водителей. Если хотя бы одна цифра или буква не читается с расстояния 50 метров, водителю грозит штраф.

Иногда инспектор может попросить просто протереть номер, ограничившись этим. Такая ситуация встречается часто, особенно в регионах с суровым климатом, где зимой дороги покрываются снегом и грязью. Кроме того, аэродинамические особенности автомобиля могут привести к тому, что номер быстро загрязняется.

Баканов считает, что лишать прав за это несправедливо и нелогично, а также приведёт к увеличению количества судебных дел и бюрократизации процесса.

Напомним, в прошлом году в России принят закон, по которому водителей, прячущих автомобильные номера с помощью спецустройств, будут лишать прав на срок от 1 года до 1,5 лет. В настоящее время Верховный суд относит к нарушениям в том числе намеренное сокрытие номера грязью или снегом.

Баканов также отметил, что в последние годы водители стали более ответственными и редко используют специальные устройства для скрытия номеров.