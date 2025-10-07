Нижегородский экс-полицейский получил от подростков взятку питбайком Происшествия

В Сормовском районе Нижнего Новгорода началось судебное разбирательство в отношении бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по области.

Следственный отдел по Сормовскому району завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора ОБ ДПС ГИБДД Управления МВД России по Нижнему Новгороду. Ему вменяется преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 290 УК РФ — получение взятки должностным лицом.

По версии следствия, 16 июля 2025 года инспектор, являясь должностным лицом, выявил у несовершеннолетних нарушения правил парковки возле торгового центра и, чтобы не составлять протокол задержания автомобиля, не направлять его на спецстоянку и не привлекать к административной ответственности, получил взятку в виде питбайка стоимостью более 80 тысяч рублей.

Собранный комплекс доказательств признан достаточным. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.