Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Последние новости рубрики Происшествия
08 марта 2026 11:50
Бастрыкин взял на контроль массовое отравление школьников в Богородске
08 марта 2026 11:09
Пассажирка иномарки пострадала в ночном ДТП на проспекте Гагарина
08 марта 2026 10:28
Рецидивиста с крупной партией наркотиков задержали в Шахунье
07 марта 2026 17:25
Уголовное дело завели из-за вспышки кишечной инфекции в богородской школе
07 марта 2026 17:00
Пожар на складе с мукой в Володарске обернулся прокурорской проверкой
07 марта 2026 15:14
Склад с мукой горит на 1000 кв. метрах в Нижегородской области
07 марта 2026 14:38
89-летняя женщина погибла на пожаре в Нижегородской области
07 марта 2026 12:53
Гибель 13-летнего нижегородца при обрушении крыши заинтересовала Бастрыкина
07 марта 2026 10:29
Что известно о состоянии подростков, на которых рухнула крыша в Сормове
07 марта 2026 10:16
Погибшему при обрушении крыши в Сормове подростку было 13 лет
Происшествия

Бастрыкин взял на контроль массовое отравление школьников в Богородске

08 марта 2026 11:50 Происшествия
Бастрыкин взял на контроль массовое отравление школьников в Богородске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о массовом отравлении учащихся школы №6 в Богородске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, после приема пищи более десяти детей обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции и жалобами на плохое самочувствие. Также сообщалось о несоблюдении санитарных требований в образовательном учреждении.

Роспотребнадзор начал проверку и принял решение закрыть школу на карантин.

Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В больнице сейчас находятся трое учеников школы №6 в Богородске. У них диагностирована острая кишечная инфекция. Состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СК Айрату Ахметшину представить доклад об установленных в ходе следствия обстоятельствах, а после завершения расследования — о его итогах.  

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что Бастрыкину доложат о расследовании смерти 13-летнего мальчика из-за обрушения крыши здания.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных