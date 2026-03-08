Бастрыкин взял на контроль массовое отравление школьников в Богородске Происшествия

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о массовом отравлении учащихся школы №6 в Богородске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, после приема пищи более десяти детей обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции и жалобами на плохое самочувствие. Также сообщалось о несоблюдении санитарных требований в образовательном учреждении.

Роспотребнадзор начал проверку и принял решение закрыть школу на карантин.

Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В больнице сейчас находятся трое учеников школы №6 в Богородске. У них диагностирована острая кишечная инфекция. Состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СК Айрату Ахметшину представить доклад об установленных в ходе следствия обстоятельствах, а после завершения расследования — о его итогах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

