Бастрыкин взял на контроль массовое отравление школьников в Богородске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о массовом отравлении учащихся школы №6 в Богородске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, после приема пищи более десяти детей обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции и жалобами на плохое самочувствие. Также сообщалось о несоблюдении санитарных требований в образовательном учреждении.
Роспотребнадзор начал проверку и принял решение закрыть школу на карантин.
Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В больнице сейчас находятся трое учеников школы №6 в Богородске. У них диагностирована острая кишечная инфекция. Состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное.
Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СК Айрату Ахметшину представить доклад об установленных в ходе следствия обстоятельствах, а после завершения расследования — о его итогах.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее сообщалось, что Бастрыкину доложат о расследовании смерти 13-летнего мальчика из-за обрушения крыши здания.
