Повторную проверку проведут в богородской школе после отравления учеников Происшествия

Фото: Максим Герасимов

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

В богородской школе №6, где в начале марта произошло массовое отравление учеников, назначили дополнительную проверку организации питания. Она пройдет 10-11 марта. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве образования Нижегородской области.

Напомним, после обеда в школьной столовой более десяти детей почувствовали себя плохо и обратились к врачам с признаками кишечной инфекции. Учебное заведение закрыли на карантин.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сейчас в больнице остаются трое учеников. У них диагностирована острая кишечная инфекция. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное, тяжелых случаев не зафиксировано.

В министерстве образования уточнили, что медицинский осмотр прошли десять сотрудников пищеблока школы №6. По результатам анализов вирус у них не обнаружен.

Кроме того, профилактическая дезинфекция прошла и в других школах Богородского округа. Специалисты обработали пищеблоки и обеденные залы, а также санузлы, рекреации, входные зоны, гардеробы и другие помещения.

В образовательных учреждениях округа дополнительно провели генеральную уборку пищеблоков с использованием сертифицированных дезинфицирующих средств. Все оборудование и поверхности прошли полную санитарную обработку.

Ранее сообщалось, что ситуацией заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин.