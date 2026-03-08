Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
08 марта 2026 15:36
Эксклюзив
Повторную проверку проведут в богородской школе после отравления учеников
08 марта 2026 13:42
Бастрыкин заинтересовался аварийным домом в Нижнем Новгороде
08 марта 2026 11:50
Бастрыкин взял на контроль массовое отравление школьников в Богородске
08 марта 2026 11:09
Пассажирка иномарки пострадала в ночном ДТП на проспекте Гагарина
08 марта 2026 10:28
Рецидивиста с крупной партией наркотиков задержали в Шахунье
07 марта 2026 17:25
Уголовное дело завели из-за вспышки кишечной инфекции в богородской школе
07 марта 2026 17:00
Пожар на складе с мукой в Володарске обернулся прокурорской проверкой
07 марта 2026 15:14
Склад с мукой горит на 1000 кв. метрах в Нижегородской области
07 марта 2026 14:38
89-летняя женщина погибла на пожаре в Нижегородской области
07 марта 2026 12:53
Гибель 13-летнего нижегородца при обрушении крыши заинтересовала Бастрыкина
Происшествия

Повторную проверку проведут в богородской школе после отравления учеников

08 марта 2026 15:36 Происшествия
Повторную проверку проведут в богородской школе после отравления учеников

Фото: Максим Герасимов

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

В богородской школе №6, где в начале марта произошло массовое отравление учеников, назначили дополнительную проверку организации питания. Она пройдет 10-11 марта. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве образования Нижегородской области.

Напомним, после обеда в школьной столовой более десяти детей почувствовали себя плохо и обратились к врачам с признаками кишечной инфекции. Учебное заведение закрыли на карантин.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сейчас в больнице остаются трое учеников. У них диагностирована острая кишечная инфекция. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное, тяжелых случаев не зафиксировано.

В министерстве образования уточнили, что медицинский осмотр прошли десять сотрудников пищеблока школы №6. По результатам анализов вирус у них не обнаружен.

Кроме того, профилактическая дезинфекция прошла и в других школах Богородского округа. Специалисты обработали пищеблоки и обеденные залы, а также санузлы, рекреации, входные зоны, гардеробы и другие помещения.

В образовательных учреждениях округа дополнительно провели генеральную уборку пищеблоков с использованием сертифицированных дезинфицирующих средств. Все оборудование и поверхности прошли полную санитарную обработку.

Ранее сообщалось, что ситуацией заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Богородск Отравление Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных