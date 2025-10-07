Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Общество

Многодетные герои СВО из Нижегородской области рассказали о роли отца в семье

07 октября 2025 12:00
Многодетные герои СВО из Нижегородской области рассказали о роли отца в семье

Фото: сгенерировано нейросетью

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

7 октября в России отмечается День беременных. Этот праздник, впервые проведенный в формате акции в 2022 году в 16 регионах страны, с 2023 года получил статус общероссийского. В честь значимой даты мы решили поговорить с теми, кто своим примером демонстрирует, каким должен быть настоящий мужчина, супруг и отец.

Корреспондент НИА "Нижний Новгород" побеседовала с участниками образовательной программы "Герои. Нижегородская область" — многодетными отцами — о важности роли мужчины в семье, значимости отцовского примера и вкладе, который вносят отцы в воспитание детей и благополучие семьи.

"Отец — это всё"

Ветеран СВО Равиль Равилов воспитывает троих детей: дочь Ясмину от первого брака и двух сыновей — Самира и Айдара — от второго. С супругой Алсу они познакомились в родной деревне Равиля в Ульяновской области. В браке они уже восемь лет.

После окончания Ульяновского высшего военно-технического училища Равиль был направлен на службу в Володарский район. Когда воинскую часть расформировали, он вернулся в Ульяновск. А после участия в СВО вместе с семьей переехал в Нижегородскую область.

Фото из личного архива героя

"Отец — это как крепость. Отец — это все. Конечно, 70% любого успеха мужчины и отца зависит от женщины, которая рядом с ним. В моем случае, наверное, даже 90%. Но быть отцом, признаюсь, тяжело", — отметил Равиль.

О периоде беременности супруги Равиль говорит с особым теплом и уважением. Он убежден, что в это время мужчина должен быть особенно внимательным и терпеливым, чтобы жене было легче.

"Просто нужно быть мужчиной во всех ситуациях. Гормоны — это временно. Такова природа женщины, таков ее организм. Мне было не так сложно, потому что я все понимал и делал так, чтобы были только положительные эмоции: уделял внимание, дарил цветы, просил прощения, даже если не виноват, и старался максимально помочь", — подчеркнул собеседник НИА "Нижний Новгород".

Он признался, что во время беременности супруги его чувства к ней стали еще сильнее.

Молодым и будущим отцам Равиль советует не бояться трудностей, ни в коем случае не отстраняться, а быть рядом.

"Ты видишь, что она устала и хочет поспать — дай ей поспать! Забери у нее ребенка, забери все дела, "сожги" себя чуть-чуть ради нее. Просто в моменте будь с ней. Любовь в такие моменты либо усиливается, либо кто-то может сдаться — головой уйти в какие-то дебри. Просто нужно быть с женой и ребенком, и все будет хорошо", — поделился Равиль.

В детстве у Равиля были непростые отношения с отцом. Иногда ему казалось, что папа больше любит сестру. Однако с возрастом он понял: отец просто не был научен некоторым вещам, не знал, как объяснять сыну важные вопросы. Тем не менее он всегда трудился на благо семьи: вставал в пять утра и шел на работу, чтобы обеспечить близких.

В воспитании детей Равиль делает акцент на личном примере. Он ведет здоровый образ жизни и старается быть рядом с детьми, несмотря на занятость.

"Дети — как губки. Они впитывают все. Нужно объяснять, что хорошо, а что плохо. И главное — научить их иметь личное мнение. Мне в детстве не объяснили, что это такое. Я сам этому учился, уже взрослым. Поэтому стараюсь, чтобы мои дети умели думать, анализировать, делать выводы. Это и есть воспитание", — убежден наш герой.

Равиль старается больше времени уделять жене и детям. Каждую субботу у семьи Равиловых — банный день. Они вместе жарят мясо, убираются, играют.

Есть и более глубокие традиции. Ежегодно вся семья выезжает на заброшенные могилы ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы привести их в порядок: красят оградки, звезды, убирают мусор.

"Быть примером"

Андрей Куприянов родился в Чкаловском районе Нижегородской области. Он — многодетный отец и ветеран СВО.

Со своей нынешней супругой Екатериной познакомился на дискотеке. Как оказалось, они жили на одной улице и даже ходили в одну школу, но их пути пересеклись лишь во взрослом возрасте. Вместе пара уже более 20 лет.

У героя четверо детей: две дочери и два сына. От первого брака у Андрея — Юлия и Мария, а у Екатерины — сын Евгений, которого Андрей считает родным.

Фото из личного архива героя

Отправиться на фронт Андрея побудил не только патриотизм, но и то, что его старший сын Евгений, профессиональный военный, уже участвовал в операции.

Свои подходы к воспитанию Андрей во многом перенял у родителей, особенно у отца, который учил его самостоятельности, брал с собой на рыбалку, в лес по ягоды и грибы. Именно отец настоял на том, чтобы Андрей в 17 лет получил водительские права — это впоследствии очень пригодилось и в повседневной жизни, и на СВО.

В воспитании детей Андрей Куприянов делает акцент на честности, самостоятельности и вежливости. Он убежден, что ребенок должен ценить то, что ему дают родители.

"Роль отца — быть примером детям. Девочки и мальчики смотрят на отца, какие он поступки совершает, и, исходя из этого, развивают свои внутренние качества. Также отец — это друг, товарищ и наставник. Считаю, что дети в любой момент могут и должны приходить к родителям со своими вопросами и проблемами. В любом возрасте, даже когда уже стали совершеннолетними", — отметил собеседник НИА.

Свободное время семья Куприяновых старается проводить вместе. Раньше была традиция всей семьей выезжать на юг — это помогло укрепить здоровье старшего сына. Сейчас они вместе отмечают праздники, стараясь выезжать на Новый год в свой дом в деревне. С младшим сыном Андрей ходит в кафе, кино или парки развлечений. После возвращения отца с СВО сын увлекся военной тематикой, занимается в патриотическом отряде разведчиков, посещает компьютерную академию, изучает языки — в общем, развивается разносторонне.

"Я считаю, что так и должно быть. Чем больше учишься, тем больше делаешь инвестиций в текущее время, тем больше это тебе на пользу в будущем. Если человек сидит дома, смотрит телевизор, мультики, не читает книжки, просто каким-то образом проводит время — как сейчас говорят, тухнет дома, — то это неправильно", — подчеркнул ветеран СВО.

Во время беременности, как считает Андрей, мужчина должен оказывать всевозможную поддержку женщине. Он призывает с пониманием относиться к переменам в поведении жены.

"Взаимность — это, наверное, и есть настоящая семья. Две половинки одного целого, знающие потребности и желания друг друга. В первую очередь нужно свое "я" немного попридержать, понимая серьезность ситуации. Женщина беременна, она носит твоего ребенка, и чем больше ты будешь уделять ей внимания и заботы, чем больше желаний исполнишь, тем ребенок будет лучше расти, родится более здоровым, крепким, с лучшей психикой".

Практическая помощь по дому, по его мнению, не менее важна, чем эмоциональная поддержка.

"Уберешься в доме, постираешь белье — ведь ей это тяжело, а она пусть лишний раз сходит подышать, погуляет на набережной или просто полежит, отдохнет. И тогда все получится".

Кроме того, Куприянов советует сначала подумать, готов ли мужчина стать мужем, а потом — отцом. И если готов, то стоит спросить себя: "А что я могу дать ребенку?" Ведь ребенка мало родить — его нужно воспитать.

При этом Андрей призывает не бояться этого ответственного шага, развеивая распространенные страхи.

"Сейчас просто ситуация такая, что многие боятся создавать семью. Говорят: "Лучше мы поживем вместе, посмотрим друг на друга". А ведь это совсем другие обязательства, нежели официальный зарегистрированный брак. Молодые не заводят ребенка, потому что боятся, что не смогут справиться. Сейчас у нас современное государство, и очень много мер поддержки именно от государства. Бояться не надо — с проблемой одного не оставят", — пояснил он.

"Главные ценности"

Отец четырех детей и герой СВО Роман Костюничев родом из Заволжья. С детства Романа учили, что мужчина должен быть крепким, сильным, уметь терпеть и работать. Чтобы чего-то добиться в жизни, нужно трудиться и учиться.

С супругой Ольгой они познакомились в техникуме, вместе получили профессию бухгалтера. Сейчас воспитывают четверых детей: Дмитрия, который уже живет самостоятельно, Екатерину — студентку Нижегородского медицинского колледжа, и школьников Михаила и Глеба.

Основой своей семьи Роман считает любовь, взаимопонимание и уважение. Он уверен, что детей с самого начала нужно окружать заботой и прививать им истинные ценности: патриотизм, любовь к Родине, веру в Бога и уважение к старшим.

"Главное в нашей семье — это любовь, взаимопонимание и уважение. Поддерживать друг друга, много работать вместе с детьми, прививать в детях любовь к труду. Работа по дому всегда воспринимается с уважением — это настоящее воспитание, закаляет характер. Она учит ценить труд, уважение и взаимопомощь", — отмечает Роман.

Фото из личного архива героя

В семье Костюничевых не забывают про подвиг предков. Дед Романа, Костюничев Егор Васильевич, прошел Финскую и Великую Отечественную войны. Дед супруги, Поляшов Николай Иванович, также был участником Великой Отечественной войны. Оба удостоены государственных наград.

"Мы очень гордимся ими и восхищаемся их подвигами, их честностью, добротой и самоотверженным трудом. История семьи — это не просто сухие факты. Это нить, связывающая поколения, источник силы, дающий нам понимание самих себя и наших корней. Ведь если мы не знаем своего прошлого, у нас может не быть будущего", — рассказал герой.

Семья чтит традиции. Одна из главных — каждую субботу ходить в настоящую русскую баню, а потом собираться за большим столом для душевных разговоров. Популярен в большой семье и спорт: зимой они вместе катаются на лыжах.

Эти три истории объединяет одно — настоящая сила мужчины проявляется не только на службе или в трудные времена, но прежде всего в заботе о семье. Ведь когда рядом любящий отец и надежный муж, у женщины и детей всегда есть опора, а значит — крепка и сама семья!

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Беременность Многодетные семьи
