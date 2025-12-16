Синоптик Мокеева предупредила о резком потеплении в Нижегородской области

Фото:
Резкое потепление ожидается в Нижегородской области к концу рабочей недели. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева.
По ее словам, в начале недели погода будет холоднее обычного — температура окажется на 4-6 градусов ниже климатической нормы. Ожидаются северный ветер, мороз и снег.
"В ночные часы температура может опускаться до -10… -15 градусов, а при прояснениях, особенно в низинах, — даже до -20. Днем преобладающие значения составят -7… -10 градусов, в северных районах — до -13", — уточнила синоптик.
Однако уже в четверг характер погоды начнет меняться. "Начнется потепление, пойдут осадки", — добавила Мокеева.
Ранее эксперт рассказала НИА "Нижний Новгород", стоит ли ждать снега на Новый год.
Напомним, что 17 декабря на западе Нижегородской области ожидается сильный снегопад.
