Последние новости рубрики Общество
16 декабря 2025 17:22Часть улицы Ильинской останется закрытой для транспорта до 31 декабря
16 декабря 2025 17:00Юрист рассказал, как при разводе оставить себе купленную в браке квартиру
16 декабря 2025 16:54Итоги реализации молодёжной политики в 2025 году подвели в Нижегородской области
16 декабря 2025 16:30Опоры для канатки через Оку доставили в Нижний Новгород
16 декабря 2025 16:00Синоптик Мокеева предупредила о резком потеплении в Нижегородской области
16 декабря 2025 15:35Приставы закрыли нижегородское кафе из-за официантов-нелегалов
16 декабря 2025 14:35Новые автобусы свяжут Кстово с другими районами Нижнего Новгорода
16 декабря 2025 13:29Нижегородцам рассказали, что именно делается для метро на улице Родионова
16 декабря 2025 13:14Замглавы Минприроды Буцаев проверил стройку экотехнопарка в Дзержинске
16 декабря 2025 12:58Нижегородский минград утвердил обновленный облик поликлиники на Автозаводе
Общество

Синоптик Мокеева предупредила о резком потеплении в Нижегородской области

16 декабря 2025 16:00 Общество
Синоптик Мокеева предупредила о резком потеплении в Нижегородской области

Фото: Кира Мишина

Резкое потепление ожидается в Нижегородской области к концу рабочей недели. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева.

По ее словам, в начале недели погода будет холоднее обычного — температура окажется на 4-6 градусов ниже климатической нормы. Ожидаются северный ветер, мороз и снег.

"В ночные часы температура может опускаться до -10… -15 градусов, а при прояснениях, особенно в низинах, — даже до -20. Днем преобладающие значения составят -7… -10 градусов, в северных районах — до -13", — уточнила синоптик.

Однако уже в четверг характер погоды начнет меняться. "Начнется потепление, пойдут осадки", — добавила Мокеева.

Ранее эксперт рассказала НИА "Нижний Новгород", стоит ли ждать снега на Новый год.

Напомним, что 17 декабря на западе Нижегородской области ожидается сильный снегопад. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

зима Погода Прогноз
