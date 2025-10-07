Более 600 заявок поступило на обучение в детском центре "Кванториум" в Выксе Общество

Фото: ОМК, Дмитрий Бородай

В Выксе Нижегородской области продолжается прием заявок на обучение в новом детском образовательном центре "Кванториум", построенном Объединенной металлургической компанией (ОМК). Уже более 600 школьников выразили желание присоединиться к занятиям в технопарке.

Наибольший интерес у будущих учеников вызывают направления "ИТ-квантум", "проробоквантум" и "био-наноквантум" — они возглавляют список самых востребованных специализаций. Предварительный этап регистрации продлится до ноября 2025 года. Он необходим для оценки спроса на дополнительные образовательные программы в регионе и формирования первого набора на 2025-2026 учебный год.

Пока каждому ребенку доступен выбор только одного направления обучения. Это временная мера, позволяющая обеспечить доступ к занятиям всем желающим. Подать заявку можно, заполнив специальную форму.

В первые месяцы работы "Кванториум" будет проводить мастер-классы, а полноценные учебные программы стартуют с января 2026 года. Сейчас в технопарке завершаются подготовительные работы: специалисты монтируют оборудование, составляют расписание и продолжают формировать преподавательский состав.

Торжественное открытие центра намечено на 11 октября. А уже 15-16 ноября "Кванториум" станет площадкой для детского научного фестиваля "Недушная наука" (6+).

