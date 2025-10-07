Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
07 октября 2025 12:51Более 600 заявок поступило на обучение в детском центре "Кванториум" в Выксе
07 октября 2025 12:44Праздник, приуроченный к Всероссийскому дню беременных, прошел в Нижнем Новгороде
07 октября 2025 12:38Всероссийский слет активистов движения "Пост №1" в Нижнем Новгороде объединил участников из 40 регионов
07 октября 2025 12:00Многодетные герои СВО из Нижегородской области рассказали о роли отца в семье
07 октября 2025 10:57Вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет — Роспотребнадзор
07 октября 2025 10:18Психолог Шамшурина рассказала, как сохранить психическое здоровье
07 октября 2025 09:57Сто лет — не предел: названо число долгожителей в Нижегородской области
07 октября 2025 09:35Число POS-терминалов в Нижегородской области перевалило за 110 тысяч
07 октября 2025 07:52Нижегородский аэропорт возобновил работу после закрытия из-за угрозы БПЛА
06 октября 2025 19:43Маршрут нижегородского автобуса А-85 хотят продлить
Общество

Более 600 заявок поступило на обучение в детском центре "Кванториум" в Выксе

07 октября 2025 12:51 Общество
Более 600 заявок поступило на обучение в детском центре Кванториум в Выксе

Фото: ОМК, Дмитрий Бородай

В Выксе Нижегородской области продолжается прием заявок на обучение в новом детском образовательном центре "Кванториум", построенном Объединенной металлургической компанией (ОМК). Уже более 600 школьников выразили желание присоединиться к занятиям в технопарке.

Наибольший интерес у будущих учеников вызывают направления "ИТ-квантум", "проробоквантум" и "био-наноквантум" — они возглавляют список самых востребованных специализаций. Предварительный этап регистрации продлится до ноября 2025 года. Он необходим для оценки спроса на дополнительные образовательные программы в регионе и формирования первого набора на 2025-2026 учебный год.

Пока каждому ребенку доступен выбор только одного направления обучения. Это временная мера, позволяющая обеспечить доступ к занятиям всем желающим. Подать заявку можно, заполнив специальную форму.

В первые месяцы работы "Кванториум" будет проводить мастер-классы, а полноценные учебные программы стартуют с января 2026 года. Сейчас в технопарке завершаются подготовительные работы: специалисты монтируют оборудование, составляют расписание и продолжают формировать преподавательский состав.

Торжественное открытие центра намечено на 11 октября. А уже 15-16 ноября "Кванториум" станет площадкой для детского научного фестиваля "Недушная наука" (6+).

Ранее сообщалось, что ОМК объявила грантовый конкурс для педагогов в Выксе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выкса Кванториум ОМК
Поделиться:
Новости по теме
30 сентября 2025 09:50Мастерские XVIII века в Выксе станут частью индустриального парка
29 сентября 2025 19:19Волонтёры ОМК очистили реку Чусовую от мусора и затонувших деревьев
18 сентября 2025 11:46ОМК запускает реставрацию исторических мастерских в Выксе
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных