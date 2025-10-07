Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Полицейские устроили погоню со стрельбой в Городце — видео

Сотрудники нижегородской ГАИ были вынуждены применить табельное оружие, чтобы остановить автомобиль, водитель которого проигнорировал законные требования полиции. За рулем отечественного седана находился 15-летний подросток, а в пассажирском сиденье — его 14-летний знакомый. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Инцидент произошел 4 октября около 02:10 у дома № 30 на площади Пролетарской в Городце. Экипаж ДПС подал сигнал об остановке автомобиля отечественного производства, однако водитель не подчинился требованиям и попытался скрыться.

Несмотря на неоднократные предупреждения через громкоговоритель о возможном применении оружия, водитель автомобиля "ВАЗ-21150" продолжил движение, увеличивая скорость и создавая угрозу безопасности на дороге.

Чтобы пресечь опасное движение, сотрудники полиции применили табельное огнестрельное оружие. В результате одного из выстрелов было повреждено заднее левое колесо автомобиля. Машина съехала в кювет, где полицейские задержали водителя и его пассажира. Как подчеркнули в ведомстве, оружие применялось за пределами населенного пункта и вне жилой зоны.

Выяснилось, что за рулем находился 15-летний подросток, который без разрешения родителей взял ключи от автомобиля, чтобы покататься с другом.

В отношении законного представителя несовершеннолетнего составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ — "Неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", а также по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ — "Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления".

Автомобиль доставлен на специализированную стоянку. По факту происшествия проводится проверка.

