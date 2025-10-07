"Ласточки" перевезли свыше 3 млн человек на Горьковской магистрали в январе-сентябре Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Скоростными поездами «Ласточка», курсирующими по Горьковской железной дороге в сообщении с Нижним Новгородом, отправлены более 3 млн пассажиров в январе-сентябре 2025 года.

В том числе по маршруту Нижний Новгород – Москва перевезены более 2,8 млн человек.

«Ласточками», курсирующими между столицей Приволжья и Кировом, отправлены 134,4 тыс. пассажиров, а в сообщении между Нижним Новгородом и Иваново – 74,3 тыс. человек (+10,7%).

Перевозки скоростными поездами на Горьковской магистрали осуществляются на современных электропоездах «Ласточка» в 5-ти и 10-ти вагонном исполнении. ОАО «РЖД» следит за изменениями спроса, при необходимости увеличивая составность поездов.