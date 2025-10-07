Нижегородские студентки стали призерами Международной олимпиады по финансовой безопасности Экономика

Фото: правительство РФ

Две студентки Нижегородского государственного университета (ННГУ) им. Лобачевского Екатерина Горбунова и Ольга Шлыкова стали призерами V Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая прошла при поддержке национального проекта «Молодежь и дети». Нижегородки представляли регион на соревнованиях в Красноярске.

Итоги олимпиады были подведены на организационном комитете под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В заседании приняли участие заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев, полномочный представитель президента России по СФО Анатолий Серышев, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, губернатор Красноярского края Михаил Котюков, заместитель Министра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев, председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков и другие.

«В этом году к участию в Олимпиаде присоединилось еще пять стран. Всего же в этом году – около 600 финалистов из 40 стран. Победителями и призерами стали 188 участников: 27 российских школьников и 161 студент из России и зарубежных стран. Поздравляю ребят и желаю не останавливаться на достигнутом, развиваться и идти к новым вершинам», – заявил Дмитрий Чернышенко.

Заместитель председателя Правительства РФ поручил проработать вопрос вовлечения еще большего числа иностранных конкурсантов, а также использования платформы «Содружество» для реализации мероприятий Олимпиады.

Юрий Чиханчин подчеркнул растущий интерес молодежи и экспертного сообщества к Международной олимпиаде.

«В мероприятиях финальной недели приняло участие более 1100 человек, в том числе около 600 школьников и студентов и 500 экспертов. Всего за пять дней прошло свыше 100 мероприятий по всем четырем трекам: обучающему, профессиональному, культурно-нравственному и спортивному. «Сквозной» тематикой Олимпиады в этом году стали новые технологии с точки зрения их использования как преступниками, так и теми, кто им противостоит», – сказал глава Росфинмониторинга.

В течение финальной недели участники олимпиады приняли участие в панельных дискуссиях и мастер-классах, «Разговорах и важном», фестивале «Олимпиада в красках», спортивных состязаниях, фиджитал-турнире по шахматам.

«Я решила участвовать в олимпиаде по финансовой безопасности, чтобы расширить свои знания и навыки в сфере защиты финансов и киберугроз. Кроме того, это отличный шанс испытать себя, ознакомиться с новыми подходами и технологиями, а также внести вклад в повышение уровня финансовой безопасности. Задания были представлены в виде кейсов разного уровня сложности. Не всё давалось легко, некоторые кейсы были достаточно длинными и содержали очень похожие формулировки в ответах, что затрудняло быстрое и однозначное принятие решения. Когда я узнала, что стала призёром олимпиады, то испытала удивление и радость - это было совершенно неожиданно. Вместе с этим пришло чувство гордости и удовлетворения от проделанной работы. Это признание моих знаний и усилий, а также мотивация продолжать совершенствоваться в области финансовой безопасности», - поделилась одна из нижегородок, ставшая призером олимпиады, студентка 5-го курса по специальности «Экономическая безопасность» Института экономики ННГУ Екатерина Горбунова.

Масштабным событием олимпиады стал Международный форум «Финансовая безопасность в эпоху новых технологий: угрозы и решения». Также прошел круглый стол Совета руководителей подразделений финансовых разведок государств – участников СНГ, посвященный вопросам противодействия вовлечению молодежи в преступные схемы.

В финале олимпиады Дмитрий Чернышенко пригласил всех членов оргкомитета и участников присоединиться к V Конгрессу молодых ученых, который с 26 по 28 ноября пройдет в «Сириусе».

Напомним, Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится с 2021 года под патронажем президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.