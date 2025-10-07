Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
07 октября 2025 15:00Больше половины жителей ПФО считают, что "период охлаждения" защитит их от мошенников
06 октября 2025 18:43Нижегородские студентки стали призерами Международной олимпиады по финансовой безопасности
06 октября 2025 17:14ФНС: нижегородцы должны оплатить налоги не позднее 1 декабря
06 октября 2025 17:04Опрос ВТБ: 90% жителей ПФО хотели бы привязать к банковской карте свои льготы
06 октября 2025 09:21Нижегородская область вошла в топ-20 регионов по уровню благосостояния
05 октября 2025 15:12Опубликован график проведения ярмарок "Покупай нижегородское" в октябре
05 октября 2025 11:01Нижегородцам озвучили прогноз ЦБ по ставке на 2026 год
04 октября 2025 12:24Нижегородские портные могут зарабатывать до 150 тысяч рублей
04 октября 2025 09:00Нижегородцы потратят более 3000 рублей на подарки к Дню учителя
04 октября 2025 07:00Экс-мэр Нижнего Новгорода воюет с бывшей женой за торговый центр
Экономика

Нижегородские студентки стали призерами Международной олимпиады по финансовой безопасности

06 октября 2025 18:43 Экономика
Нижегородские студентки стали призерами Международной олимпиады по финансовой безопасности

Фото: правительство РФ

Две студентки Нижегородского государственного университета (ННГУ) им. Лобачевского Екатерина Горбунова и Ольга Шлыкова стали призерами V Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая прошла при поддержке национального проекта «Молодежь и дети». Нижегородки представляли регион на соревнованиях в Красноярске.

Итоги олимпиады были подведены на организационном комитете под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В заседании приняли участие заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев, полномочный представитель президента России по СФО Анатолий Серышев, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, губернатор Красноярского края Михаил Котюков, заместитель Министра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев, председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков и другие.

«В этом году к участию в Олимпиаде присоединилось еще пять стран. Всего же в этом году – около 600 финалистов из 40 стран. Победителями и призерами стали 188 участников: 27 российских школьников и 161 студент из России и зарубежных стран. Поздравляю ребят и желаю не останавливаться на достигнутом, развиваться и идти к новым вершинам», – заявил Дмитрий Чернышенко.

Заместитель председателя Правительства РФ поручил проработать вопрос вовлечения еще большего числа иностранных конкурсантов, а также использования платформы «Содружество» для реализации мероприятий Олимпиады.

Юрий Чиханчин подчеркнул растущий интерес молодежи и экспертного сообщества к Международной олимпиаде.

«В мероприятиях финальной недели приняло участие более 1100 человек, в том числе около 600 школьников и студентов и 500 экспертов. Всего за пять дней прошло свыше 100 мероприятий по всем четырем трекам: обучающему, профессиональному, культурно-нравственному и спортивному. «Сквозной» тематикой Олимпиады в этом году стали новые технологии с точки зрения их использования как преступниками, так и теми, кто им противостоит», – сказал глава Росфинмониторинга.

В течение финальной недели участники олимпиады приняли участие в панельных дискуссиях и мастер-классах, «Разговорах и важном», фестивале «Олимпиада в красках», спортивных состязаниях, фиджитал-турнире по шахматам.

«Я решила участвовать в олимпиаде по финансовой безопасности, чтобы расширить свои знания и навыки в сфере защиты финансов и киберугроз. Кроме того, это отличный шанс испытать себя, ознакомиться с новыми подходами и технологиями, а также внести вклад в повышение уровня финансовой безопасности. Задания были представлены в виде кейсов разного уровня сложности. Не всё давалось легко, некоторые кейсы были достаточно длинными и содержали очень похожие формулировки в ответах, что затрудняло быстрое и однозначное принятие решения. Когда я узнала, что стала призёром олимпиады, то испытала удивление и радость - это было совершенно неожиданно. Вместе с этим пришло чувство гордости и удовлетворения от проделанной работы. Это признание моих знаний и усилий, а также мотивация продолжать совершенствоваться в области финансовой безопасности», - поделилась одна из нижегородок, ставшая призером олимпиады, студентка 5-го курса по специальности «Экономическая безопасность» Института экономики ННГУ Екатерина Горбунова.

Масштабным событием олимпиады стал Международный форум «Финансовая безопасность в эпоху новых технологий: угрозы и решения». Также прошел круглый стол Совета руководителей подразделений финансовых разведок государств – участников СНГ, посвященный вопросам противодействия вовлечению молодежи в преступные схемы.

В финале олимпиады Дмитрий Чернышенко пригласил всех членов оргкомитета и участников присоединиться к V Конгрессу молодых ученых, который с 26 по 28 ноября пройдет в «Сириусе».

Напомним, Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится с 2021 года под патронажем президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Молодежь Нацпроект Финансы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных