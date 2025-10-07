45 участников проекта "СВОё дело" составили планы собственных проектов на бизнес-играх в пяти муниципалитетах Нижегородской области Экономика

45 участников проекта «СВОё дело» приняли участие в бизнес-играх, которые прошли в Семёнове, Городце, Сарове, Кстове и селе Вад. Проект реализуют региональное министерство промышленности, торговли и предпринимательства и областной центр «Мой бизнес» при поддержке филиала фонда «Защитники Отечества», кадрового центра «Работа России» и Управления по труду и занятости населения Нижегородской области, Центра инноваций социальной сферы, Корпоративного университета правительства Нижегородской области в соответствии с целями и задачами федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«На бизнес-играх под руководством экспертов регионального центра «Мой бизнес» участники проекта детально проработали собственные проекты: определили концепцию продукта или услуги, провели SWOT-анализ, изучили рынок, выбрали каналы продвижения, рассчитали финансовые показатели и оценили социально-экономическую значимость. Завершающим этапом стала защита разработанных бизнес-планов. По итогам презентаций жюри определило 13 лучших проектов», – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

В Городце лучшими признаны проекты по дополнительному образованию для детей и взрослых, открытию магазина продуктов, организации помощи участникам и семьям СВО, в Арзамасе – проект мастерской по комплексному восстановлению автомобильных дисков, в Семенове – проекты по строительству домов, разработке смет, производству эва ковров. В Кстове – проекты по торговле на маркетплейсе, открытию центра мобильного обслуживания, форелевого хозяйства, кожевенной мастерской, центра фотопечати на холстах. В селе Вад – открытие молодежного кафе.

С участниками проекта «СВОё дело» работают наставники – успешные предприниматели и директора предприятий, руководители муниципальных деловых объединений. Они делятся с начинающими бизнесменами самым ценным – своим личным опытом. Наставники для каждого района выбраны с учетом специфики идей, которые планируют реализовать участники проекта в этом муниципалитете.

Наставниками в городе Семенове выступили руководитель сетевого магазина цветов «Дикая орхидея» Евгения Кораблева, генеральный директор ООО «Этзетоп» Василий Даутов, управляющая семёновским отделением АО «Россельхозбанк» Александра Бочкарева. В Кстове – директор ООО «Лазер-НН Металлообработка» Егор Архипов. В Городце – владелец ресторана «Услада» Алексей Степанов. В Сарове – владелец магазинов «Деликатес Сарова» Ренат Акбулатов. В селе Вад – основательница студии ремонта одежды и текстильных изделий «Вышивка чудес» Евгения Зверева.

Ранее бизнес-игры прошли в Урене, Лукоянове, Нижнем Новгороде и городе Бор. В них приняли участие более 50 человек, выбрано 15 проектов-победителей.

Программа «СВОё дело» продлится до конца ноября. Для победителей бизнес-игр сотрудники центров «Мой бизнес» разработают индивидуальные карты развития с учетом актуальных мер господдержки. Авторы 10 лучших проектов смогут бесплатно получить одну из услуг, связанных с разработкой сайта, интернет-магазина или другим форматом продвижения продукции, сертификацией товаров, разработкой брендбука и бизнес-плана. До бизнес-игр состоялись образовательные семинары, в которых участвовало более 140 человек.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

Фото: филиалы регионального центра "Мой бизнес"