Достижения и перспективы развития региональных служб "Дети в семье" обсуждают в Нижегородской области Общество

6-7 октября Нижегородская область стала местом проведения экспертного мероприятия для сотрудников служб «Дети в семье» более чем из 20 регионов России. Около 80 руководителей и специалистов органов системы профилактики социального сиротства собрались вместе, чтобы обсудить свои достижения и наметить траектории дальнейшего развития.

Работу стажировочной площадки «Службы «Дети в семье»: результаты, перспективы, устойчивость» организовали на площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО). Мероприятие инициировано Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и проводится при поддержке правительства региона и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Как сообщили в областном министерстве социальной политики, участниками тематической дискуссии стали представители субъектов России, где реализуются проекты «Профилактика социального сиротства среди детей в возрасте до 4-х лет» («Ноль-четыре») и «Вызов». В первый день мероприятия эксперты презентовали итоги проекта «Ноль-четыре», лучшие практики региональных служб «Дети в семье» и уникальные инструменты работы с семьями. Для них также состоялись тренинги и мастер-классы по актуальным вопросам семьесбережения.

В ходе церемонии открытия стажировочной площадки гостей поприветствовали заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин и Уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова. Они отметили, что семьесбережение – важнейший элемент современной демографической политики. Изменить ситуацию к лучшему можно и нужно, в том числе путем работы с уже существующими семьями, помощи родителям и детям в состоянии как «тихого», так и открытого кризиса.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова направила участникам онлайн-обращение.

«Необходимо вместе следовать вектору семьесбережения. Практика показала, что такой подход эффективен, если внедрять его системно: работать с родителями и детьми, находящимися в кризисной ситуации, поддерживать специалистов. Без этого перемены невозможны! Важная задача в этом направлении – обучать специалистов, которые могли бы помогать семьям в кризисных ситуациях. Их компетенции востребованы в службах «Дети в семье», а также клубах «Устойчивая семья», которые развиваем по стране. В планах – во всех субъектах России создать методические центры для подготовки сотрудников», – отметила она.

По словам министра социальной политики Нижегородской области Игоря Седых, проект «Ноль-четыре» дал мощный импульс развитию региональной системы профилактики социального сиротства.

«В настоящий момент в рамках проекта «Ноль-четыре» на базе социальных учреждений региона создано 48 служб «Дети в семье». В 2024 году благодаря их деятельности удалось вернуть в семьи 289 детей, а 180 детей не попали в соцучреждения. Число малышей в домах ребенка сократилось на 47%, и это еще один высокий показатель успешной реализации проекта в нашем региона», – сообщил министр.

Напомним, с 2024 года в Нижегородской области министерством совместно с проектом Народного фронта «Регион заботы» реализуется концепция «Единой модели помощи детям». Ее глобальная цель – сокращение числа детей в социальных учреждениях стационарного типа. Для координации этой деятельности правительством Нижегородской области создана АНО Ресурсный центр «Дети в семье». Работа специалистов позволяет выполнять задачи, которые ставит перед регионом новый национальный проект «Семья».

«На базе ресурсного центра «Дети в семье» с этого года мы запустили проект «Мобильные бригады». С мая экипажами «Мобильных бригад» проведено более 500 выездов, специализированной помощью охвачено уже более 1,3 тысячи семей. Также центр оказывает адресную помощь – ее получили 245 семей. Мы решаем бытовые вопросы нижегородцев, закупаем для семей продукты питания и одежду», – пояснила директор АНО «Ресурсный центр «Дети в семье» Светлана Меллер.

7 октября работа стажировочной площадки продолжается в выездном формате – участники посещают несколько детских социальных учреждений региона, изучают лучшие практики. Иногородним экспертам демонстрируют работу с семьями в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Алый парус» в Кстовском районе Нижнего Новгорода, многопрофильном центре «Семья» Городецкого округа, Заволжском специализированном доме ребёнка, Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Арзамасе и других учреждениях.

Напомним, национальный проект «Семья» стартовал в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Новый нацпроект является преемником действовавших ранее нацпроектов «Демография» и «Культура». Он предполагает мероприятия, способствующие всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи.

Фото: Александр Воложанин