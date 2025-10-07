Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Общество

Нижегородские активисты провели мероприятия в честь дня рождения Владимира Путина

07 октября 2025 17:21 Общество
Нижегородские активисты провели мероприятия в честь дня рождения Владимира Путина

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» провело серию патриотических мероприятий, приуроченных к дню рождения президента России Владимира Путина. Акции прошли одновременно в нескольких муниципалитетах области и объединили сотни молодых людей.

«Мы не просто поздравляем Владимира Владимировича, мы показываем, как его политика меняет жизнь каждого из нас. От строительства новых школ до поддержки предпринимательства — все эти достижения стали возможны благодаря курсу, который он проводит. Наша задача как молодёжной организации — донести эту правду до сверстников и вовлечь их в развитие страны», — отметил лидер регионального отделения «Молодой Гвардии» Нижегородской области, ветеран СВО Роман Зыков.

Так, в Богородске активисты местного отделения «Молодой Гвардии» организовали масштабную акцию с российским триколором. Студенты, молодые парламентарии и активная молодежь развернули 30-метровое полотнище флага на центральной площади города, символизируя единство народа в поддержку национального лидера.

«Для нашей молодежи Владимир Владимирович — это символ стабильности и преемственности. Мы видим, как преображается родной город: строятся дороги, благоустраиваются парки, открываются новые производства. Наша акция — это благодарность за эти изменения», — подчеркнул руководитель Богородского местного отделения «Молодой Гвардии» Владислав Топков.

В Нижнем Новгороде в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» подготовили тематическую выставку, посвящённую достижениям России за последние годы. Экспозиция охватила ключевые направления: от преодоления безработицы и обеспечения продовольственной безопасности до развития внутреннего туризма и проведения международных мероприятий.

«Мы специально сделали акцент на туризме — Нижегородская область без моря и гор вошла в топ-10 популярных направлений. Это доказывает: благодаря возможностям, созданным федеральной властью, регионы могут раскрывать свой уникальный потенциал», — прокомментировала руководитель Канавинского местного отделения «Молодой Гвардии» Айгул Гулуева. 

В честь дня рождения президента России члены политсовета Нижегородского района партии «Единая Россия» и представители «Молодой Гвардии» организовали поздравительный флешмоб «Путин – это мой президент!». Активисты прошлись по значимым местам города с портретами Владимира Путина.

Проведённые акции продемонстрировали единство нижегородской молодёжи вокруг курса президента и её готовность активно участвовать в реализации национальных проектов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

