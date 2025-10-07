Андрей Смирный: "Программа "Герои. Нижегородская область" поможет участникам СВО стать управленцами нового поколения" Общество

Фото: пресс-служба КУПНО

«Программа «Герои. Нижегородская область» поможет участникам СВО стать управленцами нового поколения. В этом вопросе я полностью поддерживаю президента Российской Федерации Владимира Путина: люди, которые встали на защиту Родины, никогда не предадут», – заявил ветеран СВО, участник программы Андрей Смирный.

Андрей Смирный работает медицинским братом в поликлинике №30 Нижнего Новгорода. В зоне проведения СВО он проводил легкие операции, а также обучал военнослужащих первой медицинской помощи. Отбор на программу участник спецоперации решил пойти, чтобы получить новые знания и опыт.

«Как сказал римский философ Луций Сенека, век живи – век учись. Я придерживаюсь правила, что нужно всегда совершенствоваться и учиться чему-то новому. Также хочется применить опыт, полученный во время специальной военной операции, на гражданской службе», – говорит он.

В рамках обучения Андрей рассчитывает развить в себе креативность и инициативность, а по завершении программы – заниматься развитием системы здравоохранения региона.

«Хотелось бы принимать активное участие в работе нижегородской медицины, чтобы ее доступность и уровень качества росли с каждым годом. Уверен, что программа позволит мне раскрыть управленческий потенциал. И рад, что на этом пути меня поддерживают близкие. Ведь только вера в человека дает ему возможность достигать высот», – заключил Андрей Смирный.

Напомним, что программа «Герои. Нижегородская область» направлена на интеграцию и трудоустройство ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления. В марте 2025 года было подписано соглашение между правительством Нижегородской области, РАНХиГС и КУПНО о сотрудничестве по реализации данной программы.

31 марта завершилась регистрация на участие в программе «Герои. Нижегородская область». В ходе отборочной кампании поступило 1 613 заявок от нижегородцев.

По сумме баллов за анкетирование, тестирование, онлайн-собеседование и ассесмент, а также по результатам очных собеседований с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Гнеушевым было отобрано 60 участников основной образовательной программы и 30 человек для включения в следующий поток программы по возвращении в регион.

4 августа 2025 года состоялось официальное открытие обучения по программе «Герои. Нижегородская область», в церемонии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. К обучению приступили 60 человек, отобранных для участия в образовательной программе.