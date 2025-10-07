Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
На 90% завершена реконструкция участка дороги Долгово - Память Парижской коммуны

07 октября 2025 18:44
На 90% завершена реконструкция участка дороги Долгово - Память Парижской коммуны

Фото: ГУАД Нижегородской области

На участке автомобильной дороги Долгово - Память Парижской коммуны завершается реконструкция по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Работы идут с опережением графика и на сегодняшний день выполнены примерно на 90%. Протяженность обновляемого участка - 3,022 км, стоимость по госконтракту - 193 млн рублей. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

В рамках проекта выполнено расширение проезжей части до 6 метров. Уже закончены основные дорожные работы: устройство песчаного и щебеночного основания, а также укладка двухслойного асфальтобетонного покрытия толщиной 5 и 8 см. Для повышения безопасности и долговечности дороги выполняется укрепление обочин щебнем на 1,5 метра с каждой стороны, обустроено девять съездов, отремонтированы две водопропускные трубы. Проведены масштабные работы по расчистке полосы отвода. На объекте было задействовано более 20 единиц специализированной техники: экскаваторы, грейдеры, бульдозеры.

«Реконструкция этого участка дороги - значимый проект для транспортной инфраструктуры муниципального округа г. Бор. Объект связывает несколько населенных пунктов, и его приведение в нормативное состояние - наш приоритет. Благодаря слаженной работе подрядчика и благоприятным погодным условиям нам удается не только соблюдать, но и опережать установленный график», - отметил директор ГКУ НО «ГУАД» Леонид Самухин.

В настоящее время подрядная организация приступила к завершающему этапу: укреплению откосов, нанесению дорожной разметки из термопластика и монтажу технических средств организации дорожного движения - барьерных ограждений и дорожных знаков.

Ремонт автомобильных дорог в Нижегородской области проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который инициирован президентом России Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Проект состоит из 11 федеральных проектов, которые представляют собой отчасти продолжение ранее действовавших национальных проектов «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда» и государственных программ Российской Федерации. Они направлены в том числе на развитие дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения, развитие общественного пассажирского транспорта.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных