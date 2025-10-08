Новогорьковская ТЭЦ повысила надёжность энергоснабжения потребителей Общество

На Новогорьковской ТЭЦ Нижегородского филиала «Т Плюс» прошла инспекция типа «А» – плановый текущий ремонт газотурбинной установки №1 мощностью 176 МВт. Выполненные работы обеспечат надёжное функционирование парогазового энергоблока и станции в целом.

Специалисты оценили техническое состояние основных элементов газовой турбины, генератора и компрессора, заменили фильтрующие элементы комплексной воздухоочистительной установки, выполнили плановый ремонт котла-утилизатора и вспомогательного оборудования парогазового энергоблока. Одновременно энергетики провели регламентное сервисное обслуживание дожимных газовых компрессоров и оборудования азотной станции.

«Инспекции газотурбинных установок проводятся ежегодно. Это важные мероприятия для обеспечения бесперебойной работы энергоблока. Ремонты прошли в плотном графике и завершились в установленный срок», – отметил технический директор – главный инженер Новогорьковской ТЭЦ Алексей Зайцев.

Инспекция газотурбинной установки №2 Новогорьковской ТЭЦ в соответствии с календарным планом проводилась в марте текущего года.