Общество

Новогорьковская ТЭЦ повысила надёжность энергоснабжения потребителей

08 октября 2025 09:55 Общество
Новогорьковская ТЭЦ повысила надёжность энергоснабжения потребителей

На Новогорьковской ТЭЦ Нижегородского филиала «Т Плюс» прошла инспекция типа «А» –  плановый текущий ремонт газотурбинной установки №1 мощностью 176 МВт. Выполненные работы обеспечат надёжное функционирование парогазового энергоблока и станции в целом.

Специалисты оценили техническое состояние основных элементов газовой турбины, генератора и компрессора, заменили фильтрующие элементы комплексной воздухоочистительной установки, выполнили плановый ремонт котла-утилизатора и вспомогательного оборудования парогазового энергоблока. Одновременно энергетики провели регламентное сервисное обслуживание дожимных газовых компрессоров и оборудования азотной станции. 

«Инспекции газотурбинных установок проводятся ежегодно. Это важные мероприятия для обеспечения бесперебойной работы энергоблока. Ремонты прошли в плотном графике и завершились в установленный срок», – отметил технический директор – главный инженер Новогорьковской ТЭЦ Алексей Зайцев.

Инспекция газотурбинной установки №2 Новогорьковской ТЭЦ в соответствии с календарным планом проводилась в марте текущего года.

Теги:
Т Плюс
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных