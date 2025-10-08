Подрядчик "Нижегородского водоканала" присвоил около 18 млн рублей

Прокуратура Нижегородского района Нижнего Новгорода утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя коммерческой компании. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По данным следствия, с марта по октябрь 2024 года обвиняемый, занимая пост генерального директора, заключил с АО "Нижегородский водоканал" два подрядных договора на выполнение строительных работ.
Первый контракт касался реконструкции канализационных сетей в Московском и Канавинском районах. Руководитель компании умышленно не исполнил предусмотренные договором обязательства, в результате чего водоканалу был нанесён ущерб более чем на 12,3 млн рублей.
Во втором случае речь шла о строительстве напорного коллектора от КНС "Береговая" до камеры переключения на Нижне-Волжской набережной в районе дома №21. Чтобы создать видимость выполнения контракта, обвиняемый частично выполнил работы, а оставшуюся часть средств — свыше 5,7 млн рублей — похитил, используя обман.
Материалы уголовного дела переданы в Нижегородский районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что директор предприятия в Дзержинске украл более 6 млн рублей. А экс-начальник вагонного депо в Нижнем Новгороде похитил почти 10 млн рублей.
