Происшествия

Подрядчик "Нижегородского водоканала" присвоил около 18 млн рублей

08 октября 2025 14:29 Происшествия
Прокуратура Нижегородского района Нижнего Новгорода утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя коммерческой компании. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, с марта по октябрь 2024 года обвиняемый, занимая пост генерального директора, заключил с АО "Нижегородский водоканал" два подрядных договора на выполнение строительных работ.

Первый контракт касался реконструкции канализационных сетей в Московском и Канавинском районах. Руководитель компании умышленно не исполнил предусмотренные договором обязательства, в результате чего водоканалу был нанесён ущерб более чем на 12,3 млн рублей.

Во втором случае речь шла о строительстве напорного коллектора от КНС "Береговая" до камеры переключения на Нижне-Волжской набережной в районе дома №21. Чтобы создать видимость выполнения контракта, обвиняемый частично выполнил работы, а оставшуюся часть средств — свыше 5,7 млн рублей — похитил, используя обман.

Материалы уголовного дела переданы в Нижегородский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что директор предприятия в Дзержинске украл более 6 млн рублей. А экс-начальник вагонного депо в Нижнем Новгороде похитил почти 10 млн рублей.

Теги:
Мошенничество Прокуратура
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных