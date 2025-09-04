Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Происшествия

Лжесиловики выманили у пожилой нижегородки почти 2 млн рублей

12 сентября 2025 11:17
Лжесиловики выманили у пожилой нижегородки почти 2 млн рублей

В Нижнем Новгороде 81-летняя женщина лишилась почти двух миллионов рублей после общения с телефонными аферистами, представившимися сотрудниками правоохранительных органов и военной прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

На протяжении двух дней мошенники звонили пенсионерке, убеждая её, что что на её имя якобы оформлена подозрительная операция, которую необходимо срочно отменить, а также провести "декларирование" денежных средств

Поверив звонившим, женщина согласилась выполнить их указания. Сначала она передала 200 тысяч рублей, положив деньги в дамскую сумочку и отдав курьеру у своего дома.

На следующий день мошенники вновь вышли на связь. Следуя их инструкциям, пенсионерка упаковала оставшиеся у не 1 миллион 668 тысяч рублей в коробку из-под чая и также передала их незнакомому мужчине. Общий ущерб составил 1 868 000 рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.  Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что три квартиры, две машин и 9 млн рублей отдала мошенникам 73-летняя нижегородка.

мошенники Мошенничество Пенсионеры
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
