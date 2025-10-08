ВТБ узнал, как молодежь ПФО выбирает банковские карты Общество

Фото: Максим Герасимов

Результаты опроса ВТБ, проведенного к форуму FINOPOLIS 2025, показали, что 39% молодых людей до 25 лет оформляет себе дебетовую карту в подростковом возрасте, а большинство их них активно пользуются несколькими картами.

Большинство жителей округа до 25 лет пользуются 2-3 картами, у 22% есть только одна активная карта, а у 33% их количество достигает четырех и более. При этом количество дебетовых карт у молодых людей в разных регионах заметно отличается: в Северо-Западном округе половина опрошенных обходится одной картой, молодежь Южного округа в 83% случаев предпочитает держать в кошельке 2–3 карты, а в Центральном округе чаще пользуются 4 и более картами.

Большинство респондентов в ПФО заявили, что самостоятельно принимают решение о выборе банка для выпуска своей первой карты. 11% советовались с близкими, но окончательный выбор делали сами. Еще 50% указали, что приняли решение самостоятельно, а 39% доверились мнению семьи и друзей.

Результаты опроса показали, какие факторы влияют на выбор первой карты у молодежи в ПФО:

● Быстрое и удобное мобильное приложение (выбрали 78% опрошенных);

● Бесплатное обслуживание (72%);

● Программа лояльности и бонусы (61%);

● Надежность и известность банка (44%).

● Скорость обслуживания и удобство сервисов (39%);

Важное значение при выборе банка для 78% опрошенной молодежи в ПФО является их отношение к бренду. Этот показатель также имеет важное значение для молодых людей в Южном (89%) и Центральном (86%) округах, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (80%), а также в Уральском округе (79%)..

Молодые люди в Приволжском федеральном округе чаще всего оплачивают покупки в супермаркетах и магазинах, а также в интернете (по 33% соответственно). Также 11% молодых людей используют карту для оплаты проезда на общественном транспорте, еще столько же на оплату мобильной связи.

Опрос ВТБ проводился в сентябре 2025 года. В нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 до 25 лет в городах с населением от 100 тысяч человек и выше.